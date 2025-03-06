Двобій за бутерброд з ковбасою і пиво: Усик погодився на спаринг з Лебігою, деталі (відео)

Спочатку на кону стояв бутерброд з двома шматками ковбаси, але боксер виступив за збільшення "призового фонду". Промоутери вже запропонували локацію для "поєдинку".

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Український блогер Михайло Лебіга викликав на бій абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі та важкій вазі Олександра Усика. Відповідну заяву він зробив під час благодійного стрім-марафону на платформі Twitch.

"Олександр Усик, я у ваших рукавичках викликаю вас на спаринг. (…) Хто виграє у нашому двобої, забирає бутерброд з двома шматками ковбаси. (…) Чекаю на відповідь", — сказав на трансляції стрімер.

Усик прийняв виклик на бій від Лебіги

Відео, на якому блогер пропонує абсолютному чемпіону спаринг, опублікували у спільноті GoldenBoxing. Публікацію прокоментував сам Усик.

"Привіт неймовірна людина, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пивооо", — написав він.

Коментар Усика під постом про виклик від Лебіги Фото: Скриншот

Усик згоден на спаринг: реакція Лебіги

Блогер прочитав коментар боксера під час трансляції і, очевидно, був шокований, що Усик дійсно відреагував.

"Та я пожартував. Я не те мав на увазі. Пане Олександре, я… Це серйозно?", — сказав він.

Лебіга зізнався, що не готовий і не очікував такого розвитку подій. На заклики перепросити перед Усиком він попросив себе не принижувати.

"Який кайф! Що робити, що тепер робити? Ні, задню не даємо.(…) Не думав, що так буде, звісно", — поділився стрімер.

Він наголосив, що виклик прийняв найкращий боксер світу. Лебіга запевнив, що поспілкується з Усиком, і якщо буде можливо зробити спаринг, вони це організують.

"Та ні, ну це жах. Мене поб’ють. Ну ладно, я готовий. Ми слово дали вже, ви зрозуміли, вже назад ніяк. Боже мій, я дзвоню в поліцію", — заявив він.

Блогер передивився своє відеозвернення та запитав жартома, як це видалити. Він похвалив своїх глядачів за те, що ті "добиваються завжди свого", і зачитав кілька повідомлень, в яких йому побажали удачі й навіть порадили копати могилу.

"Поваги в чаті не знайдено, ну нічого страшного. Головне — це вірити у свої сили", — підкреслив Лебіга.

Лебіга vs Усик: промоутери запропонували локацію

Українська промоутерська компанія Top Boxing Generation відреагувала на новини про можливий спаринг блогера з професійним боксером.

"Міша Лебіга — головна арена країни цієї весни. Після спарингу з чемпіоном тільки так! Ми чекаємо на тебе та на Tura Hvost (блогер, волонтер і друг Лебіги, — ред.)", — заявили промоутери.

Усик прийняв виклик на бій від Лебіги і пригрозив йому

Також стрімер показав на трансляції повідомлення, яке отримав особисто від боксера в Instagram.

"Михайлооооо, я йду за тобою", — йдеться у ньому.

Нагадаємо, з 5 березня блогер Михайло Лебіга веде цілодобовий стрім-марафон, який пообіцяв закінчити, коли схудне на 7 кілограмів. Лише за перший день йому вдалося позбутись двох кілограмів та зібрати 2,8 мільйона гривень на FPV-дрони для військових.

Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відповів, який пояс президент Володимир Зеленський привіз на зустріч з лідером США Дональдом Трампом. Він запевнив, що всі свої пояси має вдома.