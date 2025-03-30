"Нема різниці": Іран пригрозив Британії ударами у відповідь на дії Трампа, — The Telegraph

Лідери Ірану попереджають, що через погрози президента США Дональда Трампа атакувати країну під удар у відповідь можуть потрапити Чагоські острови, що входять до складу Великої Британії в Індійському океані. Там дислокуються британські військовослужбовці.

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Про наміри Ірану бити по британській території через загрози зі сторони США повідомило видання The Telegraph 29 березня.

"Не буде ніякої різниці між британськими і американськими військами, якщо Іран буде атакований з будь-якої бази в регіоні або в межах досяжності іранських ракет", — зазначив неназваний високопоставлений іранський військовий чиновник.

Такі заяви пролунали на тлі погроз Дональда Трампа початком військових дій у випадку, якщо Іран не погодиться сісти за стіл так званих ядерних переговорів із США.

"Коли прийде час, не матиме значення, чи ви американський, британський або турецький солдат — ви станете мішенню, якщо ваша база буде використовуватися американцями", — додав чиновник.

Мішенню для атак у відповідь на дії Трампа може стати острів Дієго-Гарсія. Це один із групи Чагоських островів в Індійському океані, де розташована спільна військово-морська база США та Великобританії. Бити по ній Іран погрожує балістичним озброєнням та ударними дронами-камікадзе.

Такі дії будуть відповіддю на будь-які "ворожі операції США, спрямовані проти іранської нації", як кажуть лідери країни.

Трамп погрожує Ірану атаками

Верховний лідер Алі Хаменеї у березні отримав від Дональда Трампа лист, у якому президент США закликав країну сісти до нових ядерних переговорів. Водночас очільник Сполучених Штатів пригрозив іранському лідеру початком військових дій проти країни у випадку, якщо та не погодиться вести перемовини.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан відреагував на цей лист та різко відповів Трампу: мовляв, для Ірану неприйнятним є те, коли США віддають накази їм, а також погрожують. Також очільник Ірану відмовився вести переговори та сказав, що Америка може робити "все, що завгодно".

Невдовзі Хаменеї заявив про готовність дати відповідь США "важкий ляпас" у відповідь на загрози для іранського народу.

Нагадаємо, 21 березня Трамп закликав Сенат атакувати Іран через "загрозу національній безпеці".

Після цього США перекинули свою ядерну авіацію ближче до Ірану та Ємена. Про це Фокус повідомляв 26 березня.