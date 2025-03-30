"Нет разницы": Иран пригрозил Британии ударами в ответ на действия Трампа, — The Telegraph

Лидеры Ирана предупреждают, что из-за угроз президента США Дональда Трампа атаковать страну под ответный удар могут попасть Чагосские острова, входящие в состав Великобритании в Индийском океане. Там дислоцируются британские военнослужащие.

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О намерениях Ирана бить по британской территории из-за угроз со стороны США сообщило издание The Telegraph 29 марта.

"Не будет никакой разницы между британскими и американскими войсками, если Иран будет атакован с любой базы в регионе или в пределах досягаемости иранских ракет", — отметил неназванный высокопоставленный иранский военный чиновник.

Такие заявления прозвучали на фоне угроз Дональда Трампа началом военных действий в случае, если Иран не согласится сесть за стол так называемых ядерных переговоров с США.

"Когда придет время, не будет иметь значения, американский ли вы американский, британский или турецкий солдат — вы станете мишенью, если ваша база будет использоваться американцами", — добавил чиновник.

Мишенью для атак в ответ на действия Трампа может стать остров Диего-Гарсия. Это один из группы Чагосских островов в Индийском океане, где расположена совместная военно-морская база США и Великобритании. Бить по ней Иран угрожает баллистическим вооружением и ударными дронами-камикадзе.

Такие действия будут ответом на любые "враждебные операции США, направленные против иранской нации", как говорят лидеры страны.

Трамп угрожает Ирану атаками

Верховный лидер Али Хаменеи в марте получил от Дональда Трампа письмо, в котором президент США призвал страну сесть к новым ядерным переговорам. В то же время глава Соединенных Штатов пригрозил иранскому лидеру началом военных действий против страны в случае, если та не согласится вести переговоры.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отреагировал на это письмо и резко ответил Трампу: мол, для Ирана неприемлемо то, когда США отдают приказы им, а также угрожают. Также глава Ирана отказался вести переговоры и сказал, что Америка может делать "все, что угодно".

Вскоре Хаменеи заявил о готовности дать ответную США "тяжелую пощечину" в ответ на угрозы для иранского народа.

Напомним, 21 марта Трамп призвал Сенат атаковать Иран из-за "угрозы национальной безопасности".

После этого США перебросили свою ядерную авиацию ближе к Ирану и Йемену. Об этом Фокус сообщал 26 марта.