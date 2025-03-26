На фоне призывов Трампа к атакам: США перебрасывают ядерную авиацию ближе к Ирану и Йемену

На спутниковых снимках заметно по меньшей мере три транспортных самолета C-17 и десять самолетов-заправщиков KC-135, которые США переместили на авиабазу в Индийском океане.

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Соединенные Штаты Америки наращивают количество стратегической авиации, способной нести ядерное оружие, на авиабазе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. К этой базе, зона действия которой позволяет наносить удары по Ирану и Йемену, перемещаются американские бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, пишет израильская газета "Маарив" 26 марта.

США накапливают ядерную авиацию на базе Диего-Гарсия в Индийском океане Фото: Telegram / AviVector

На спутниковых снимках можно увидеть, что за последние 48 часов на базе Диего-Гарсия было размещено не менее трех транспортных самолетов C-17 и десять самолетов-заправщиков KC-135, отмечают журналисты. Этот остров является стратегической британской территорией, однако неоднократно служил плацдармом для атак Соединенных штатов на Ближнем Востоке, потому что находится на нужном расстоянии для ударов по Ирану и Йемену.

По словам журналистов, аудиозаписи австралийских авиадиспетчеров свидетельствуют, что три бомбардировщика B-2 дозаправлялись в воздухе над Австралией. Четвертый приземлился 25 марта на военно-воздушной базе Воздушных сил США Хиккам вблизи Перл-Харбора на Гавайях после того, как сообщил о чрезвычайной ситуации во время полета. Причина чрезвычайной ситуации пока не известна.

Ядерные переговоры США и Ирана: детали

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом заявлял о намерении "немедленно" начать работать над "проверенным ядерным мирным соглашением с Ираном" и, по словам анонимных источников издания Bloomberg, получил от президента РФ Владимира Путина согласие обеспечить посредничество в ядерных переговорах с Ираном во время телефонного разговора 12 февраля.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 11 марта ответил Трампу на его просьбу о ядерных переговорах и сказал, что для его страны неприемлемы приказы и угрозы от США и иранские власти не согласятся на американские требования.

После ответа Масуда Пезешкиан Дональд Трамп 20 марта призвал Сенат атаковать Иран на основании развертывания иранской ядерной программы, которая представляет угрозу национальной безопасности США.

Напомним, 26 марта специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие Украины, которое она отдала по условиям Будапештского меморандума, принадлежало России.