Украина имела ядерные боеголовки: экс-посол США раскритиковал заявление спецпредставителя Трампа

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Киев имел право на ядерное оружие и он лично помогал в проведении переговоров по Будапештскому меморандуму.

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Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер резко раскритиковал скандальное заявление спецпредставителя президента США по ядерному оружию и Будапештскому меморандуму. Он отметил, что Ричард Греннел абсолютно неправ, утверждая, что Украина якобы не имела прав на ядерные боеголовки. Пайфер также напомнил, что РФ взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом 26 марта он написал в социальной сети X.

Дипломат подчеркнул, что лично способствовал ведению переговоров по Будапештскому меморандуму. Он отметил, что Греннелл ошибается, утверждая, что Украина никогда не обладала ядерным оружием.

"Гренелл абсолютно не прав. Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими," — сказал экс-посол США в Украине.

Стивен Пайфер также отметил, что боеголовки на хранении были исключительно в распоряжении Украины. Он также уточнил, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и бомбардировщики были ликвидированы на территории Украины, за исключением небольшого количества, которое было отправлено в Россию для погашения задолженности.

Пайфер также подчеркнул, что в соответствии с Будапештским меморандумом, Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и воздерживаться от применения силы против нее.

"Украина решила отправить ядерные боеголовки в Россию для ликвидации во многом потому, что Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против Украины", — сказал Пайфер.

Напомним, что спецпредставитель Трампа заявил, что ядерное оружие, которое Украина передала после подписания Будапештского меморандума, на самом деле не принадлежало Киеву, а считалось якобы российским.

Также Фокус писал о том, что сенаторы США требуют отдать Украине $300 млрд. Представители двух основных партий в Сенате США обратились к администрации президента с требованием конфисковать и передать Киеву замороженные российские активы.