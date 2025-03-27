Знайдено ключ до освоєння глибокого космосу: він увесь час зберігався на видноті — у білок

Вчені вважають, що здатність білок впадати в сплячку без води та їжі може таїти в собі секрет успіху тривалих космічних польотів.

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Деякі види білок можуть впадати в сплячку під землею без їжі й води на неймовірно тривалий проміжок часу — до восьми місяців на рік. Це надекстремальна стратегія виживання, що реалізується складним каскадом фізіологічних процесів — деякі з цих стратегій добре відомі науці, але багато хто з них — вчені все ще намагаються зрозуміти, пише Popular Science.

У цих дослідженнях вченим допомагають фінансування та інтерес з боку великих гравців у світі досліджень, зокрема NASA, Європейського космічного агентства та приватних аерокосмічних компаній. Такий інтерес обґрунтований тим, що останні близько 60 років, з 1960-х років, багато космічних досліджень зосереджені на розробці успішних тривалих космічних польотів. Одним з основних чинників освоєння глибокого космосу полягає в розумінні того, чи може людська сплячка дозволити людям подорожувати далі та безпечніше в космосі.

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Зазначимо, що сплячка — зовсім не те саме, що і довгий сон. Дослідники зазначають, що цей стан насправді ближчий до смерті, ніж до сну. Наприклад, перебуваючи в стані сплячки, білки переносять зниження швидкості метаболізму до 95%. Водночас частота серцевих скорочень і дихання падає всього до кількох ударів на хвилину, а мозкові хвилі стають рівними. Відомо також, що температура тіла білок різко падає майже до нуля, а в деяких видів навіть нижче нуля.

Утім, попри всі ці зміни, білки залишаються доволі здоровими: зберігають м'язову масу, позбуваються діабету, що виник від гібернації, зазнають регенерації органів, сповільнюють старіння та зазнають фізіологічних змін, що здатні запобігти таким речам, як радіаційне ушкодження.

Усі ці моменти змусили вчених розглядати сплячку як можливий спосіб подолання тривалих космічних подорожей. Дедалі більше досліджень вчених зосереджуються на тому, щоб зрозуміти, чи можуть люди використовувати "силу сплячки білок" у своїх інтересах. Деякі вчені вважають, що саме сплячка білок може допомогти нам дістатися до далеких куточків галактики.

До слова, раніше ми писали про те, чим гібернація відрізняється від "заціпеніння": обидва ці стани передбачають зміни типових процесів в організмі живих істот, проте між ними є велика різниця.

Раніше Фокус також писав про найбільших білків у світі: досягають одного метра в довжину, а у вільний час крадуть яйця у птахів.