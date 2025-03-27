Найден ключ к освоению глубокого космоса: он все время хранился на виду — у белок

Ученые считают, что способность белок впадать в спячку без воды и еды может таить в себе секрет успеха длительных космических полетов.

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Некоторые виды белок могут впадать в спячку под землей без еды и воды на невероятно длительный период времени — до восьми месяцев в году. Это сверхэкстремальная стратегия выживания, реализуемая сложным каскадом физиологических процессов — некоторые из этих стратегий хорошо известны науке, но многие — ученые все еще пытаются понять, пишет Popular Science.

В этих исследованиях ученым помогают финансирование и интерес со стороны крупных игроков в мире исследований, в том числе NASA, Европейского космического агентства и частных аэрокосмических компаний. Такой интерес обоснован тем, что последние около 60 лет, с 1960-х годов, многие космические исследования сосредоточены на разработке успешных длительных космических полетов. Одним из основных факторов освоения глубокого космоса заключается в понимании того, может ли человеческая спячка позволить людям путешествовать дальше и безопаснее в космосе.

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Отметим, что спячка — вовсе не то же самое, что и долгий сон. Исследователи отмечают, что это состояние на самом деле ближе к смерти, чем ко сну. Например, находясь в состоянии спячки, белки переносят снижение скорости метаболизма до 95%. В то же время частота сердечных сокращений и дыхания падает всего до нескольких ударов в минуту, а мозговые волны становятся ровными. Известно также, что температура тела белок резко падает почти до нуля, а у некоторых видов даже ниже нуля.

Впрочем, несмотря на все эти изменения, белки остаются довольно здоровыми: сохраняют мышечную массу, избавляются от диабета, возникшего от гибернации, испытывают регенерацию органов, замедляют старение и претерпевают физиологические изменения, способные предотвратить такие вещи, как радиационное повреждение.

Все эти моменты заставили ученых рассматривать спячку в качестве возможного способа преодоления длительных космических путешествий. Все больше исследований ученых сосредотачиваются на том, чтобы понять, могут ли люди использовать "силу спячки белок" в своих интересах. Некоторые ученые считают, что именно спячка белок может помочь нам добраться до дальних уголков галактики.

К слову, ранее мы писали о том, чем гибернация отличается от "оцепенения": оба этих состояния предполагают изменения типичных процессов в организме живых существ, однако между ними есть большая разница.

Ранее Фокус также писал о самых больших белках в мире: достигают одного метра в длину, а в свободное время крадут яйца у птиц.