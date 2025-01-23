Животные, впадающие в спячку, никогда не видят снов: ученые рассказали, почему это так
Исследования показали, что животные во время спячки никогда не видят снов. Впрочем, есть один вид, который пошел против системы.
История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для огромного количества видов: некоторые из них давно вымерли, а другие — все еще процветают. Большинство наземных видов хорошо изучены, впрочем, есть и такие, которые не перестают удивлять ученых, пишет Science Focus.
Известно, что множество видов на Земле впадают в спячку, как правило, чтобы пережить неблагоприятные условия окружающей среды. Среди них медведи, летучие мыши, сурки, барсуки, тушканчики, ежи, лемуры и многие другие. Но видят ли животные сны во время этого процесса? Короткий ответ: к сожалению, нет.
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Исследователи отмечают, это обусловлено тем, что спячка и сон — вовсе не то же самое. По сути, сон представляет собой более физиологически "активное" состояние. Известно, что во время сна наш организм и тело восстанавливаются после бодрствования, в то же время метаболическая и электрическая активность мозга не снижается.
Спячка, напротив, требует от организма существенного сокращения буквально всех видов деятельности, в том числе и мозговой, для сохранения энергии. Предыдущие исследования уже показали, что животные, впадающие в спячку, снижают частоту дыхания и понижают температуру собственного тела, чтобы сохранить как можно больше ресурсов. Ученые также обнаружили, что во время спячки скорость метаболизма организма невероятно снижается — результаты указывают, что в среднем скорость метаболизма во время спячки достигает лишь около 5% от обычного уровня.
Таким образом ученые пришли к выводу, что у животных попросту недостаточно мозговой активности, чтобы они могли видеть какие-либо сны. Однако есть и исключение из правил. Ранее ученые обнаружили одно исключение из этого правила — толстохвостого лемура.
Известно, что толстохвостые лемуры — единственные приматы, которые впадают в спячку. Исследователи провели ряд экспериментов и наблюдали у этого вида периоды быстрого сна во время спячки.
Ранее ученые также изучили различные стратегии, которые используются животными для выживания в особенно суровых условиях. Они обнаружили, что некоторые животные способны впадать в гибернацию, тогда как другие впадают в состояние, известное как оцепенение.
Ранее Фокус писал о том, что ранние люди впадали в спячку на всю зиму, чтобы пережить холода.