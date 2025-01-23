Животные, впадающие в спячку, никогда не видят снов: ученые рассказали, почему это так

Исследования показали, что животные во время спячки никогда не видят снов. Впрочем, есть один вид, который пошел против системы.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для огромного количества видов: некоторые из них давно вымерли, а другие — все еще процветают. Большинство наземных видов хорошо изучены, впрочем, есть и такие, которые не перестают удивлять ученых, пишет Science Focus.

Известно, что множество видов на Земле впадают в спячку, как правило, чтобы пережить неблагоприятные условия окружающей среды. Среди них медведи, летучие мыши, сурки, барсуки, тушканчики, ежи, лемуры и многие другие. Но видят ли животные сны во время этого процесса? Короткий ответ: к сожалению, нет.

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Исследователи отмечают, это обусловлено тем, что спячка и сон — вовсе не то же самое. По сути, сон представляет собой более физиологически "активное" состояние. Известно, что во время сна наш организм и тело восстанавливаются после бодрствования, в то же время метаболическая и электрическая активность мозга не снижается.

Спячка, напротив, требует от организма существенного сокращения буквально всех видов деятельности, в том числе и мозговой, для сохранения энергии. Предыдущие исследования уже показали, что животные, впадающие в спячку, снижают частоту дыхания и понижают температуру собственного тела, чтобы сохранить как можно больше ресурсов. Ученые также обнаружили, что во время спячки скорость метаболизма организма невероятно снижается — результаты указывают, что в среднем скорость метаболизма во время спячки достигает лишь около 5% от обычного уровня.

Таким образом ученые пришли к выводу, что у животных попросту недостаточно мозговой активности, чтобы они могли видеть какие-либо сны. Однако есть и исключение из правил. Ранее ученые обнаружили одно исключение из этого правила — толстохвостого лемура.

Известно, что толстохвостые лемуры — единственные приматы, которые впадают в спячку. Исследователи провели ряд экспериментов и наблюдали у этого вида периоды быстрого сна во время спячки.

Ранее ученые также изучили различные стратегии, которые используются животными для выживания в особенно суровых условиях. Они обнаружили, что некоторые животные способны впадать в гибернацию, тогда как другие впадают в состояние, известное как оцепенение.

Ранее Фокус писал о том, что ранние люди впадали в спячку на всю зиму, чтобы пережить холода.