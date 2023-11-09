Оса-вампир и гигантский паук-рак: какие виды нашли в 2023 году, но лучше бы не находили
Исследователи представили пять самых интересных новых видов, которые были открыты или задокументированы в этом году.
Некоторые животные и птицы, такие как белки и голуби, стали настолько привычными, что уже давно не выбиваются из общей картины мегаполисов. Но другие виды развились и процветают в средах, редко видимых человеческим глазом – в глубинах океана и отдаленных районах Амазонского дождевого леса.
Даже в период, который ученые называют шестым массовым вымиранием, вызванным антропогенным изменением климата, мир буквально кипит новой жизнью. Исследователи обнаруживают неведомые виды и описывают их в ученых статьях примерно 8 000 раз в год.
Приведенный ниже список, конечно, не является исчерпывающим, но в нем собраны самые красивые и немного пугающие виды, которые были открыты в 2023 году.
Оса-вампир, Перу
В прошлом году группа финских и американских исследователей установила ловушки для насекомых в природном заказнике за пределами перуанского города Икитос. Ловушки поймали сотни насекомых, многие из них оказались представителями нового вида – осами-вампирами.
Это большая оса, которая напоминает нечто среднее между стариком с жиденькой бородкой и Хищником из известного блокбастера. В статье, опубликованной в этом месяце в ZooKeys, ученые определили насекомое как новый вид ос — ихневмонидов, распространенных по всему миру.
Новый вид назвали Capitojoppa amazonica. "Capito" взяли из средневековой латинской медицинской терминологии, что означает "большая голова". "Joppa" в данном случае уважение к меньшим родственникам ос — роду Joppa. И "amazonica" описывает место обитания: "самый большой и разнообразный дождевой лес на Земле".
Хотя о жизненном цикле Capitojoppa amazonica ничего неизвестно, детали, несомненно, будут ужасными. Семейство ос, к которым она относится, имеет обыкновение откладывать яйца в ничего не подозревающих хозяев, таких как пауки и гусеницы. После вылупления личинки оси поедают свою жертву изнутри.
Кем кем абелизавр, Марокко
Безымянные абелизавриды, известные как Кем Кем абелизавр, ходили по Земле 66 миллионов лет назад. Исследователи обнаружили две древние кости на окраине фосфатных карьеров в Марокко. Осадки, в которых были найдены кости, уходят в историю непосредственно перед падением на Землю астероида, который положил конец доминированию динозавров.
Ученые под руководством английского палеонтолога Ника Лонгрича определили эти кости как принадлежащие абелизавридам, семейству, к которому относился тираннозавр из Северной Америки. Другой абелизаврид, гигантский Chenanisaurus barbaricus, жил в то время в Марокко, и исследователи сначала подумали, что кости могут принадлежать молодому представителю этого вида — из-за их размера. Однако более подробный анализ показал, что текстура кости характерна для взрослых особей.
В конечном итоге ученые решили, что кости принадлежат не одному, а двум новым видам абелизавридов. Эти виды, скорее всего, соседствовали с более крупным Chenanisaurus barbaricus и были дальними родственниками тираннозавра.
Светлячок-анемон, США
Ученые не всегда являются первыми, кто открывает новое животное, но новый вид не получает почетного латинского имени, пока не приходит исследователь. Увлеченные дайверы и хранители аквариумов знают о "светлячке-анемоне" уже десятилетиями, но описание этого вида отсутствовало в ученой литературе до этого года.
Осенью 2023 группа ученых из Огайо и Флориды опубликовала статью, которая описывает Bellactic lux и резюмирует всю информацию, собранную океанологами на протяжении многих лет. Прозрачное морское создание обитает в Мексиканском заливе, где оно жжет и ловит добычу из безопасных мест в скалистых ущельях. Вид довольно маленький — иногда всего пару сантиметров в диаметре — и отличается светящимися кончиками щупалец.
Наутилусы, Океания
Наутилоиды — одни из самых древних видов животных на планете. Они впервые появились почти полмиллиарда лет назад, примерно в то же время, когда первые растения перебрались из моря на сушу. Они родственники кальмаров и осьминогов, но в отличие от своих родственников они живут в твердой внешней раковине.
Сегодня наутилус – единственный выживший род из когда-то широко распространенных наутилоидов. В январе этого года команда морских биологов опубликовала статью, описывающую три новых вида наутилусов, найденных на рифах у побережья трех разных островов в Океании: Вануату, Американское Самоа и Вити-Леву, Фиджи. Новые классификации почти удвоили число существующих видов наутилусов – с четырех до семи.
Хотя эти виды новы для ученого сообщества, они уже могут находиться на грани исчезновения. Раковины наутилусов ценятся при изготовлении украшений, что привело к чрезмерному вылову этих животных.
Гигантский паук-рак, Эквадор
Ночью ни одно насекомое, двигающееся по лесной подстилке в Эквадорском Амазонии, никогда не чувствует себя полностью в безопасности. Огромное существо с восемью глазами, восемью ногами и пушистым красным брюшком поджидает, сидя на кустах или стволах деревьев. Этот гигантский паук-рак готов в любой момент напасть на насекомое.
Педро Пеньяэррера-Р. и Диего Сиснерос-Эредия наткнулись на это создание, гигантского паука-рака из рода Sadala, во время ночной прогулки около станции биоразнообразия Типутини в Эквадоре. Хотя этот паук является первым в своем роде в Эквадоре, девять других видов живут в соседних странах. Один даже обитает в том же районе, где была обнаружена Capitojoppa amazonica.