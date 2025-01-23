Тварини, які впадають у сплячку, ніколи не бачать снів: учені розповіли, чому це так

Дослідження показали, що тварини під час сплячки ніколи не бачать снів. Утім, є один вид, який пішов проти системи.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для величезної кількості видів: деякі з них давно вимерли, а інші — все ще процвітають. Більшість наземних видів добре вивчені, втім, є й такі, які не перестають дивувати вчених, пише Science Focus.

Відомо, що безліч видів на Землі впадають у сплячку, як правило, щоб пережити несприятливі умови навколишнього середовища. Серед них ведмеді, кажани, бабаки, борсуки, тушканчики, їжаки, лемури та багато інших. Але чи бачать тварини сни під час цього процесу? Коротка відповідь: на жаль, ні.

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Дослідники зазначають, це зумовлено тим, що сплячка і сон — зовсім не те саме. По суті, сон являє собою більш фізіологічно "активний" стан. Відомо, що під час сну наш організм і тіло відновлюються після неспання, водночас метаболічна та електрична активність мозку не знижується.

Сплячка, навпаки, вимагає від організму істотного скорочення буквально всіх видів діяльності, зокрема й мозкової, для збереження енергії. Попередні дослідження вже показали, що тварини, які впадають у сплячку, знижують частоту дихання і знижують температуру власного тіла, щоб зберегти якомога більше ресурсів. Вчені також виявили, що під час сплячки швидкість метаболізму організму неймовірно знижується — результати вказують, що в середньому швидкість метаболізму під час сплячки досягає лише близько 5% від звичайного рівня.

Таким чином вчені дійшли висновку, що у тварин просто недостатньо мозкової активності, щоб вони могли бачити будь-які сни. Однак є і виняток із правил. Раніше вчені виявили один виняток із цього правила — товстохвостого лемура.

Відомо, що товстохвості лемури — єдині примати, які впадають у сплячку. Дослідники провели низку експериментів і спостерігали у цього виду періоди швидкого сну під час сплячки.

Раніше вчені також вивчили різні стратегії, які використовуються тваринами для виживання в особливо суворих умовах. Вони виявили, що деякі тварини здатні впадати в гібернацію, тоді як інші впадають у стан, відомий як заціпеніння.

Раніше Фокус писав про те, що ранні люди впадали в сплячку на всю зиму, щоб пережити холоди.