Ранние люди впадали в спячку на всю зиму, чтобы пережить холода, – ученые

Исследователи нашли характерные изменение в окаменелых костях людей.

Ученые считают, что предшественники Homo Sapiens могли впадать в спячку во время особенно суровых зим. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, они нашли характерные повреждения в окаменелых костях первых людей, которые соответствуют тем, что находят у животных, впадающих в спячку. Ученые говорят, что ранние люди справлялись с суровыми зимами, замедляя свой метаболизм и спали на протяжении нескольких месяцев.

Такие выводы были сделаны на основе окаменелостей из пещеры под названием Sima de los Huesos – яме с костями, которая расположена недалеко от Бургоса на севере Испании.

За последние 30 лет археологи извлекли из пещеры останки нескольких десятков людей, их достали со дна 15-метровой шахты. Пещера фактически является массовым захоронением, говорят исследователи, обнаружившие тысячи зубов и костей, которые намеренно были брошены туда. Возраст окаменелостей составляет около 400 тыс. лет, останки относятся к ранним неандертальцам или их предшественникам.

Это место является одним из самых важных палеонтологических сокровищниц на планете, давая представление о том, как человек эволюционировал в Европе.

Глава исследовательской группы Хуан-Луис Арсуага и Антонис Барциокас из Университета Фракии им. Демокрита говорят, что найденные окаменелости содержат сезонные колебания, которые указывают на замедление роста костей на несколько месяцев ежегодно.

Ученые отмечают, что первые люди входили "в метаболическое состояние, которое помогало им выжить в течение длительных периодов времени в холодных условиях с ограниченными запасами пищи и достаточными запасами жира". Они впадали в спячку, и это видно по нарушениям в развитии их костей.

Исследователи признают, что находка "может выглядеть как научная фантастика", но подчеркивают, что в спячку впадают многие млекопитающие, включая приматов, таких как лемуры.

"Открытие предполагает, что генетическая основа и физиология такого гипометаболизма могут сохраняться у многих видов млекопитающих, включая человека", – говорят Арсуага и Барциокас.

Структура повреждений, обнаруженных в человеческих костях, согласуется с повреждениями в костях у млекопитающих, включая пещерных медведей.

"Стратегия гибернации была бы единственным путем к выживанию, проведя месяцы в пещере из-за крайне низких температур", – заявляют авторы.

Они также указывают на тот факт, что останки пещерного медведя (Ursus deningeri), впадавшего в спячку, также были найдены в итальянской пещере. Этот факт делает более убедительным предположение, что люди копировали повадки животных, "чтобы выжить в условиях холода и отсутствия пищи, как это делали медведи".