Четыре удара сердца в минуту: чем гибернация отличается от "оцепенения"

Оба этих состояния предполагают изменения типичных процессов в организме живых существ, однако между ними есть большая разница.

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В животном мире существует множество приемов выживания, к которым прибегают животные, чтобы выжить в суровых погодных условиях во время долгих холодных зим. Некоторые представители животного мира предпочитают отсидеться в пещерах, чтобы как следует отоспаться. Другие же прибегают к отключению всех функций, кроме самых основных, чтобы сэкономить энергию, пишет IFLScience.

Теперь ученые разобрали различия стратегий, которые выбирают животные, чтобы выжить в самых суровых и холодных условиях.

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Гибернация

От мышей до птиц и летучих мышей многие животные впадают в глубокий сон, чтобы выжить в периоды, когда температура становится ниже, а поиск пищи затрудняется. Согласно данным Фонда дикой природы Великобритании в мире существует всего три вида, которые действительно впадают в спячку:

летучие мыши;

ежи;

сони.

По сути, спячка означает, что процессы в организме животных полностью замедляются, частота сердечных сокращений снижается, дыхание замедляется. Скорость обмена веществ также снижается в целях сохранения энергии. В этом состоянии животные используют свои жировые запасы, накопленные осенью.

Исследователи отмечают, что в спячке животные выглядят почти мертвыми и, вероятно, их тела очень холодны. Например, данные National Geographic свидетельствуют о том, что арктический суслик может охлаждать свое тело до минусовой температуры, когда впадает в спячку.

Ученым также известно, что в истинной спячке частота сердечных сокращений также снижается. Например, у карликовых лемуров в обычном состоянии частота сердечных сокращений составляет около 180 ударов в минуту, тогда как во время спячки она может сократиться до 4 ударов в минуту.

Торпор

Это состояние является родственником гибернации, во время которого частота сердечных сокращений, метаболизм и дыхание животного замедляются, подобно спячке. Однако известно, что в состояние оцепенения в действительности легче войти и выйти из него, так как оно длится недолго. Фактически животные могут входить в это состояние ежедневно, а чаще всего оно встречается у эндотермических животных, обитающих в засушливых районах.

Брумация

Рептилии также впадают в состояние, похожее на спячку, которое известно науке как брумация. Например, в Северной Каролине и Техасе исследователи заметили крокодилов вмерзших в лед — из водоема торчали лишь их морды.

Исследователи отмечают, что во время брумации также наблюдается снижения дыхания и метаболизма, однако животные все еще нуждаются в воде и еде.

Эстивация

Это состояние чаще всего наблюдается у рыб и беспозвоночных — оно помогает предотвратить высыхание животных. Подобно спячке, это состояние также предполагает замедление метаболизма, однако может закончиться очень быстро, если погодные условия улучшаться.

Впадают ли медведи в спячку?

Несмотря на то, что в школе нас учили, что медведи впадают в спячку, ученые не уверены, так ли это на самом деле. Предполагается, что они скорее находятся в состоянии оцепенения, поскольку скорость их метаболизма снижается, но температура остается прежней.

Ранее Фокус писал о том, что ранние люди впадали в спячку на всю зиму, чтобы пережить холода.