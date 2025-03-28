Пенсії хочуть підвищити ще на 20%: що відомо про нові виплати

Деяким українським пенсіонерам і студентам планують збільшити державні виплати на 20%.

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Про це йдеться в законопроєкті № 12300, спрямованому на внесення змін до статті 5 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Нині право на додаткові виплати до стипендій і пенсій мають українці, які постійно проживають у гірських районах. Автори законопроєкту пропонують надати такі ж права і внутрішньо переміщеним особам.

Нині в населених пунктах зі статусом гірських у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях проживає 130 тисяч внутрішніх переселенців.

Для пенсіонерів і студентів із ВПО, які безперервно проживатимуть, працюватимуть або навчатимуться за денною формою в таких населених пунктах щонайменше шість місяців, пропонується також установити доплату до пенсій і стипендій у розмірі 20%.

Доплати встановлять, якщо більшість депутатів у Верховній Раді підтримає відповідний законопроєкт.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.