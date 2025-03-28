Пенсии хотят повысить еще на 20%: что известно про новые выплаты

Некоторым украинским пенсионерам и студентам планируют увеличить государственные выплаты на 20%.

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Об этом говорится в законопроекте № 12300, направленном на внесение изменений в статью 5 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

В настоящее время право на дополнительные выплаты к стипендиям и пенсиям имеют украинцы, постоянно проживающие в горных районах. Авторы законопроекта предлагают предоставить такие же права и внутренне перемещенным лицам.

В настоящее время в населенных пунктах со статусом горных в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях проживает 130 тысяч внутренних переселенцев.

Для пенсионеров и студентов из ВПЛ, которые будут непрерывно проживать, работать или учиться на дневной форме в таких населенных пунктах не менее шести месяцев, предлагается также установить доплату к пенсиям и стипендиям в размере 20%.

Доплаты установят, если большинство депутатов в Верховной Раде поддержит соответствующий законопроект.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.