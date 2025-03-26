Вирвалась у світові лідери: Україна суттєво наростила виробництво артилерійської зброї, — Forbes
У виробництві САУ Україна обігнала Францію, Німеччину та Велику Британію разом узятих та зрівнялась за цим показником з РФ.
За час повномасштабного вторгнення російських військ Україна змогла стати одним зі світових лідерів у виробництві не лише дронів, а й самохідних артилерійських установок, значно наростивши їх випуск. Про це пише Forbes.
Так, виконавчий директор Ради з питань оборонної промисловості Ігор Федірко зазначив, що Україна має можливість виробляти 40 самохідних гаубиць "Богдана" на місяць.
"Це вражаюча цифра, якщо брати до уваги виробничі потужності інших країн", — йдеться у матеріалі.
Зокрема, Росія також виробляє 40 гаубиць на місяць; Франція виробляє 8 гармат Caesar на місяць; Німеччина може виробляти лише 5-6 своїх гаубиць Panzerhaubitze 2000 на рік; британсько-американська BAE Systems виробляє 4 гаубиці на місяць.
"У поєднанні з досягненнями в інших сферах оборони зростаючий арсенал гаубиць України підвищує її здатність витримувати та адаптуватися до дуже невизначеного поля бою", — підкреслили журналісти.
Вони пояснили, що наразі дві третини російських бойових втрат припадає на удари українських дронів, проте це може бути наслідком нестачі артилерії та боєприпасів у ЗСУ.
"Здатність використовувати велику кількість артилерії є вирішальним фактором на сучасному полі бою. І Росія, і Україна удосконалили інтеграцію артилерії та безпілотників для досягнення максимальної ефективності", — наголосили автори матеріалу.
Насамкінець зазначається, що артилерія має кілька переваг порівняно з ударними дронами:
- артилерійські снаряди дешевші, ніж більшість безпілотних літальних апаратів;
- артилерія потужніша та не вразлива до радіоперешкод;
- дрони можуть завдавати точкових ударів по важливих об’єктах і техніці, проте саме вогонь артилерії є вирішальним у боротьбі з ворожою піхотою.
Нагадаємо, у березня ЗСУ вразили три північнокорейські САУ "Коксан".
Фокус також писав про те, що САУ "Богдана" стала флагманом української артилерії.