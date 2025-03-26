Вырвалась в мировые лидеры: Украина существенно нарастила производство артиллерийского оружия, — Forbes

В производстве САУ Украина обогнала Францию, Германию и Великобританию вместе взятых и сравнялась по этому показателю с РФ.

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За время полномасштабного вторжения российских войск Украина смогла стать одним из мировых лидеров в производстве не только дронов, но и самоходных артиллерийских установок, значительно нарастив их выпуск. Об этом пишет Forbes.

Так, исполнительный директор Совета по вопросам оборонной промышленности Игорь Федирко отметил, что Украина имеет возможность производить 40 самоходных гаубиц "Богдана" в месяц.

"Это впечатляющая цифра, если принимать во внимание производственные мощности других стран", — говорится в материале.

В частности, Россия также производит 40 гаубиц в месяц; Франция производит 8 пушек Caesar в месяц; Германия может производить только 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze 2000 в год; британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц.

"В сочетании с достижениями в других сферах обороны растущий арсенал гаубиц Украины повышает ее способность выдерживать и адаптироваться к очень неопределенному полю боя", — подчеркнули журналисты.

Они объяснили, что сейчас две трети российских боевых потерь приходится на удары украинских дронов, однако это может быть следствием недостатка артиллерии и боеприпасов в ВСУ.

"Способность использовать большое количество артиллерии является решающим фактором на современном поле боя. И Россия, и Украина усовершенствовали интеграцию артиллерии и беспилотников для достижения максимальной эффективности", — отметили авторы материала.

Наконец отмечается, что артиллерия имеет несколько преимуществ по сравнению с ударными дронами:

артиллерийские снаряды дешевле, чем большинство беспилотных летательных аппаратов;

артиллерия мощнее и не уязвима к радиопомехам;

дроны могут наносить точечные удары по важным объектам и технике, однако именно огонь артиллерии является решающим в борьбе с вражеской пехотой.

Напомним, в марте ВСУ поразили три северокорейские САУ "Коксан".

Фокус также писал о том, что САУ "Богдана" стала флагманом украинской артиллерии.