Дотискають до капітуляції: Дикий пояснив, чи є шанс на перемир'я до 20 квітня (відео)

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" та ветеран Євген Дикий заявив, що Російська Федерація разом зі Сполученими Штатами Америки висловлюють інші погляди на перемир'я, ніж має Україна. При цьому Кремль очікує капітуляції українців і не збирається платити ніяких репарацій. Припинення вогню найближчим часом очікувати не варто: ветеран пояснив, чому так станеться.

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Думку щодо можливості перемир'я в Україні Дикий висловив в інтерв'ю медіа NV.

Перемир'я в Україні - коментар Євгена Дикого див. з 22:35

Екскомандир батальйону "Айдар" звернув увагу на зменшення інтенсивності атак ЗС РФ на різних відтинках фронту. Також росіяни зазнали великих втрат, витісняючи ЗСУ з Курської області. З цієї точки зору Кремль дійсно може розглядати варіант "заморозки", припустив Дикий. Але "заморозка" станеться лише тоді, коли Україну "дотиснуть до капітуляції", уточнив він. Росіяни отримали "козир" — тобто підтримку президента США Дональда Трампа. Виходить так, що є дві позиції — українська та російсько-американська. Позиція Москви — капітуляція Києва на умовних "Стамбульських домовленостях" без будь-якої відповідальності РФ за війну. Оскільки українці на таке не погодяться, то ніякого перемир'я до 20 квітні і протягом найближчого часу не буде, підсумував ветеран.

"Заморозка росіян влаштовує тільки на таких умовах, які для нас є, фактично, капітуляцію. Наше бачення і російсько-американське бачення того, на яких умовах можна цю війну заморозити, воно наразі настільки діаметрально відмінне! Немає навіть точок дотику. Я не бачу взагалі перспективи заморожування війни найближчим часом. Ні до якого Великодня це точно не станеться", — пояснив він.

Ветеран наголосив, що Україні немає ніякого сенсу погоджуватись на умови "руского міра". При цьому він згадав про успішні далекобійні удари Сил оборони по аеродрому "Енгельс". Також Дикий прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, який попередив про наступ ЗС РФ на Херсонську, Запорізьку, Харківську та Сумську області. На думку Дикого, для росіян не має особливого значення, де саме просуватись: вони "промацують наші позиції" і шукають слабше місце. Для багатомісячних боїв під Сумами та Харковом ворог зібрав 70-тисячне угрупування і його не має змісту "роздирати на шматки", щоб відправити на інші відтинки фронту. З цих міркувань наступ на даних напрямках можливий з "військової точки зору", сказав Дикий.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 25 березня розповів про умови перемир'я, які узгодили на триденних переговорах в Ер-Ріяді. В домовленостях ідеться про припинення вогню в енергетиці та в Чорному морі. При цьому Кремль окремо наголосив, що погодиться на перемир'я, що знімуть санкції проти "Россельхозбанку". Агентство Reuters уточнило, що частина санкцій, зняття яких вимагає Москва, залежать від ЄС.

Нагадуємо, 27 березня президент РФ Володимир Путін запропонував приєднати низку країн до перемовин щодо перемир'я в Україні.