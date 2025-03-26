"Його вбили": діти Дієго Марадони судяться через смерть футболіста

Легендарний футболіст помер 25 листопада 2020 року від зупинки серця. Марадоні-старшому було 60 років.

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Дієго Марадона-молодший, син легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони, звинуватив лікарів, які лікували батька в останні дні життя, у недбалості. Про це пише RMC Sport.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року від зупинки серця. Легенді світового футболу було 60 років. А за три тижні до смерті він переніс операцію з видалення субдуральної гематоми.

Тепер син спортивної зірки прямо говорить про те, що його батька вбили.

"Найбільше в цьому процесі мене ранить те, що вони його вбили. Це абсолютно очевидно. Вони не поводилися з ним належним чином і нічого не зробили, щоб урятувати його. Я впевнений, що ми доведемо, що мала місце недбалість. Якби вони поводилися з ним належним чином, він міг би сидіти тут прямо зараз", – сказав Марадона-молодший через чотири роки після смерті батька.

Дієго Марадона Фото: Getty Images

Раніше кримінальний суд в Сан-Ісідро, Аргентина, розпочав слухання у справі про смерть Дієго Марадони-старшого. На лаві підсудних опинилося вісім медиків.

Сімом були пред'явлені звинувачення у вбивстві, а восьмий обвинувачений наприкінці процесу постане перед судом присяжних. За такий злочин в Аргентині можна отримати від 8 до 25 років позбавлення волі.

Позивачами у справі стали п'ятеро дітей зірки футболу.

Дієго Марадону найкраще пам'ятають за його грою проти Англії на чемпіонаті світу 1986 року, коли він забив гол рукою і заявив, що це була "Рука Бога", а потім забив те, що пізніше було визнано "Голом століття".

Футболіста поховали на приватному кладовищі на околиці Буенос-Айреса.

Нагадаємо, "Золотий мʼяч" Дієго Марадони, який раніше зник, вирішили продати на аукціоні навесні 2024 року.

Також Фокус писав про раритетний автомобіль Дієго Марадони, який виставили на аукціон у грудні 2022 року.