Коштуватиме мільйони: "Золотий м'яч" Дієго Марадони, що таємниче зник, продадуть на аукціоні

Марадона отримав нагороду "Золотий м'яч" у Парижі після чемпіонату світу 1986 року. А потім приз зник. І ходили чутки, що його викрала мафія.

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"Золотий м'яч" Дієго Марадони з чемпіонату світу 1986 року, який зникав за таємничих обставин і знову з'являвся протягом десятиліть, знову з'явився. І, як очікується, буде проданий за мільйони доларів на аукціоні наступного місяця. Про це пише CNN.

Трофей, який вручають найкращому гравцеві кожного чемпіонату світу, буде продано аукціонним домом Aguttes у Парижі 6 червня. Очікується, що це остання пам'ятна річ із блискучої кар'єри Марадони, яка з'явилася на ринку подібних артефактів, і яка принесе своєму власникові мільйони доларів.

У 2022 році футболку Марадони з турніру 1986 року продали майже за 9,3 мільйона доларів, побивши рекорд серед спортивних пам'ятних речей, а м'яч "Рука Бога" з чвертьфіналу проти Англії продали пізніше того ж року за 2,4 мільйона доларів.

Гол Марадони, який він назвав "Рукою бога"

"Ми очікуємо знову отримати мільйони, але не знаємо точно скільки. Тому що у світі немає ще такого трофея... з вершини кар'єри Марадони. Це унікальна можливість для потенційного покупця", — сказав Франсуа Тьєррі, спортивний експерт аукціонного дому Aguttes.

Нагадаємо, Марадону найкраще пам'ятають за його грою проти Англії на чемпіонаті світу 1986 року, коли він забив гол рукою і заявив, що це була "Рука Бога", а потім забив те, що пізніше було визнано "Голом століття".

Ці два голи було забито з різницею менш ніж у п'ять хвилин, і вони чудово відображають найвищу майстерність Дієго Марадони. У фіналі Аргентина перемогла Західну Німеччину з рахунком 3:2 і виграла другий із трьох титулів країни на чемпіонаті світу.

Історія вручення Марадоні "Золотого м'яча" в Парижі після турніру оповита таємницею.

Дієго Марадона із "Золотим м'ячем" Фото: Getty Images

Згідно з однією версією, його вкрала мафія, коли Марадона грав за італійський клуб "Наполі", і згодом переплавила на золоті злитки; інші теорії припускали, що його було загублено під час гри в покер або для погашення численних боргів Марадони.

Франсуа Тьєррі каже, що "Золотий м'яч" зберігається у них в аукціонному домі вже близько року, але де він перебував з 1986 року, коли просто зник, ніхто не знає. Новини про трофей Марадони зрідка з'являлися в таблоїдах, але найчастіше вони виявлялися тільки чутками.

Золотий м'яч купив анонімний продавець у 2016 році на аукціоні у Франції. Однак він не знав, який саме скарб йому дістався.

"Він купив його разом із багатьма іншими речами, спочатку він не знав, що це щось важливе. У ящику, який він купив, було багато трофеїв. Потім він пошукав в Інтернеті і виявив, що це може бути "Золотий м'яч", — додав Тьєррі.

Новий власник намагався зв'язатися з Марадоною і ФІФА, але безуспішно.

Ім'я Марадони, безсумнівно, було прозивним до чемпіонату світу 1986 року, але після того, як він привів Аргентину до титулу, він став світовою суперзіркою. Футбольна суперзірка помер 2020 року від серцевого нападу. Марадону поховали на приватному кладовищі на околиці Буенос-Айреса.