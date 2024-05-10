Будет стоить миллионы: таинственно пропавший "Золотой мяч" Диего Марадоны продадут на аукционе

Марадона получил награду "Золотой мяч" в Париже после чемпионата мира 1986 года. А потом приз исчез. И ходили слухи, что его выкрала мафия.

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"Золотой мяч" Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года, который пропадал при таинственных обстоятельствах и снова появлялся на протяжении десятилетий, снова появился. И, как ожидается, будет продан за миллионы долларов на аукционе в следующем месяце. Об этом пишет CNN.

Трофей, вручаемый лучшему игроку каждого чемпионата мира, будет продан аукционным домом Aguttes в Париже 6 июня. Ожидается, что это последняя памятная вещь из блестящей карьеры Марадоны, которая появилась на рынке подобных артефактов, и которая принесет своему владельцу миллионы долларов.

В 2022 году футболка Марадоны с турнира 1986 года была продана почти за 9,3 миллиона долларов, побив рекорд среди спортивных памятных вещей, а мяч "Рука Бога" из четвертьфинала против Англии был продан позже в том же году за 2,4 миллиона долларов.

Гол Марадоны, который он назвал "Рукой бога"

"Мы ожидаем снова получить миллионы, но не знаем точно сколько. Потому что в мире нет еще такого трофея… с вершины карьеры Марадоны. Это уникальная возможность для потенциального покупателя", — сказал Франсуа Тьерри, спортивный эксперт аукционного дома Aguttes.

Напомним, Марадону лучше всего помнят по его игре против Англии на чемпионате мира 1986 года, когда он забил гол рукой и заявил, что это была "Рука Бога", а затем забил то, что позже было признано "Голом века".

Эти два гола были забиты с разницей менее чем в пять минут и прекрасно отражают высочайшее мастерство Диего Марадоны. В финале Аргентина победила Западную Германию со счетом 3:2 и выиграла второй из трех титулов страны на чемпионате мира.

История вручения Марадоне "Золотого мяча" в Париже после турнира окутана тайной.

Диего Марадона с "Золотым мячом" Фото: Getty Images

Согласно одной версии, его украла мафия, когда Марадона играл за итальянский клуб "Наполи", и впоследствии переплавила в золотые слитки; другие теории предполагали, что он был потерян во время игры в покер или для погашения многочисленных долгов Марадоны.

Франсуа Тьерри говорит, что "Золотой мяч" хранится у них в аукционном доме уже около года, но где он находился с 1986 года, когда попросту исчез, никто не знает. Новости о трофее Марадоны изредка появлялись в таблоидах, но чаще всего они оказывались только слухами.

Золотой мяч был куплен анонимным продавцом в 2016 году на аукционе во Франции. Однако он не знал, какое именно сокровище ему досталось.

"Он купил его вместе со многими другими вещами, вначале он не знал, что это что-то важное. В ящике, который он купил, было много трофеев. Затем он поискал в Интернете и обнаружил, что это может быть "Золотой мяч", — добавил Тьерри.

Новый владелец пытался связаться с Марадоной и ФИФА, но безуспешно.

Имя Марадоны, несомненно, было нарицательным до чемпионата мира 1986 года , но после того, как он привел Аргентину к титулу, он стал мировой суперзвездой. Футбольная суперзвезда скончался в 2020 году от сердечного приступа. Марадона был похоронен на частном кладбище на окраине Буэнос-Айреса.