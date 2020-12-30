В Неаполе хотят открыть музей Марадоны и поставить его статую

А граффити с изображением знаменитого футболиста стали местом паломничества

Спустя месяц после смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны, в Неаполь стекаются его поклонники и несут цветы и футболки с символикой команды "Наполи" (итал. S.S.C. Napoli) к уличным граффити, изображающим Марадону. А 14 художников уже представили свои проекты памятника футболисту. Об этом пишет The Guardian.

В июне 1984 года президент "Наполи" Коррадо Ферлайно подписал знаменитого аргентинца Диего Марадону. "Барселона" получила за игрока на тот момент рекордные 12 миллионов долларов. Результат пришёл быстро — в сезоне 1985-1986 "Наполи" поднялся на 3-ю строчку, а еще через год выиграл своё первое "скудетто". Для неаполитанцев Марадона стал культурной и социальной иконой.

[ + – ] Один из неапольских муралов с изображением Марадоны

Следующий Чемпионат Италии по футболу сезона 1987-1988 гг. "Наполи" закончил на 2-м месте. В Кубке чемпионов итальянцы вылетели в первой же стадии. Однако уже в следующем году "Наполи" выиграл свой первый крупный европейский турнир — Кубок УЕФА. Два гола Кареки, а также мячи Феррары, Марадоны и Алемао принесли клубу победу над "Штутгартом".

Конец эпохе побед "Наполи" допинг-тест Диего, который показал, что игрок употреблял кокаин. Марадона был дисквалифицирован на 15 месяцев. В "Наполи" аргентинец больше не играл.

Однако неаполитанцы помнят и любят Марадону, а потому хотят открыть музей, посвященный его жизни и карьере в "Наполи", а также украсить город статуей, и, возможно, не одной.

Луиджи Фелако, руководитель отдела городского декора в Неаполе, уже пообещал облагородить территорию у граффити, изображающих Марадону, а также переименовать в честь футболиста площадь рядом.

[ + – ] Мемориал, открытый у мурала Марадоны/Все фото: соцсети

А пока в Неаполе появилось новшество религиозного толка – традиционно, на рождественские праздники верующие украшают свои дома вертепами с маленькими фигурками младенца Иисуса, Марии и Иосифа, обычно их дополняют статуэтками животных, или пастухов, но в 2020-м самым популярным дополнением стала фигурка Марадоны с ангельскими крыльями.

Напомним, аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Однако перед этим он успел завоевать титул величайшего футболиста современности и прославиться в по всему миру не только своими подвигами на футбольном поле, но и своим образом жизни.