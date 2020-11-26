Футбол, наркотики и женщины: жизнь и смерть Диего Марадоны, лучшего футболиста ХХ века

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года от сердечного приступа в возрасте 60 лет, однако перед этим он успел завоевать титул величайшего футболиста современности и прославиться в по всему миру не только своими подвигами на футбольном поле, но и своим образом жизни

Чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырех чемпионатов мира. Чемпион мира среди молодежных команд 1979 года. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Почетный гражданин Буэнос-Айреса и настоящая легенда. Его имя слышали даже те, кто не может назвать себя футбольным фанатом. Однако известность он получил не только как спортсмен, а как и человек, который брал от жизни буквально все, не имея привычки отказывать себе в удовольствиях.

В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи с кончиной Диего Марадоны, попрощаться с ним придут не менее миллиона человек. Однако начиналась карьера будущей футбольной легенды весьма прозаично.

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Диего Марадона родился в семье рабочего и домохозяйки, в беднейшем районе Буэнос-Айреса. Кроме него в семье было еще четверо детей. Семья была такой бедной, что детям приходилось работать на рынке, чтобы помочь родителям. А первый собственный футбольный мяч Диего получил в подарок от двоюродного брата только в семь лет. Мальчик им так дорожил, что толком и не играл, зато спал с мячом в обнимку. Когда Диего пошел в начальную школу, он уже показывал неплохие результаты, так что попал в школьную футбольную команду.

Детство Марадоны

Когда Марадоне было 8 лет, он познакомился с Гойо Каррисо, 10-летним мальчиком, игравшим в детской команде клуба "Архентинос Хуниорс". Каррисо очень сильно увлекался футболом, на этой почве ребята и сдружились. Позже, в середине 1969 года, Каррисо познакомил Марадону с Франсиско Корнехо, скаутом "Архентинос Хуниорс" и тренером команды в возрасте до 14 лет. На первом просмотре в команду Диего играл так хорошо, что Корнехо не поверил в возраст Марадоны, решив, что перед ним… карлик. Корнехо пригласил Марадону посещать тренировки взрослой команды клуба, где Диего, как и другие юные игроки, подавал мячи футболистам. Из этих ребят Корнехо создал команду "Лос Себольитас" ("Луковички"), являвшейся молодежной командой "Архентинос Хуниорс". Он обеспечил их формой и полем, где регулярно проводились тренировки. Команда подобралась довольно сильная: молодые футболисты обыгрывали все местные юношеские команды. Лидером "Луковичек" был Марадона, обладавший отличной техникой, умением принимать правильные решения на поле и прекрасной физической формой, благодаря которой он мог бегать оба тайма почти не уставая. Еще одним ценным качеством Диего было то, что после ударов по ногам он не падал. "Уже тогда Диего Марадона умел делать с мячом почти все. Он был похож на деревянную куклу-неваляшку: сколько его ни толкай, он всегда остается на ногах", — говорил Франсиско. При этом Диего был младше остальных игроков команды на три года.

[ + – ] Диего Марадона в начале карьеры

С 12 лет Марадона играл за молодежный состав "Архентинос Хуниорс". Для того, чтобы Диего мог выступать за "Хуниорс", главный тренер команды был вынужден скрывать возраст юного дарования, который был ниже минимально допустимого. Поэтому Марадона выступал под чужим именем. За это время у него родились еще два брата и сестра, и денег в семье катастрофически не хватало. Но Марадона получил прозвище "Золотой мальчик".

Дебютировал во взрослом футболе Диего уже в 16 лет. Всего за клуб он наиграл 167 матчей, забив 116 мячей, пока в 1981 году не перешел в "Бока Хуниорс". Там он задержался недолго и уже через год уехал покорять футбольную Европу. Надо отметить, что Марадона был благодарен своим родителям за поддержку и обожал свою семью. Во время интервью Sports Illustrated в 1990 году он показал телефонные счета, которые продемонстрировали, что он тратил не менее 15 тысяч долларов в месяц на телефонные переговоры с родителями, братьями и сестрами.

Большой футбол

В 1982 году в Европу Марадону переманила "Барселона". Однако наибольших успехов Марадона достиг в итальянском "Наполи", где в 1984-1991 годах выиграл два чемпионата Италии, один Кубок Италии, а также Кубок УЕФА 1989.

Пиком карьеры легендарного аргентинца стал чемпионат мира 1986 года. Будучи капитаном и лидером команды, он вдруг впервые в ее истории привел к триумфу на мундиале.

Тогда же Марадона забил, пожалуй, самый известный и скандальный гол в истории футбола. На чемпионате мира-1986 в четвертьфинале Аргентина выступала против Англии.

На 51 минуте матча Марадона выбежал на свидание с вратарем соперника Питером Шилтоном и в верховой борьбе забил мяч рукой. Судья нарушения не заметил и гол засчитал.

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После игры Марадона заявил, что не касался мяча рукой – "это была рука Бога".

Впрочем, на видео, которые увидел весь мир, заметно, что гол был забит рукой. Поэтому тренер Англии Бобби Робсон заявил, что никакая это не рука Бога – это рука мошенника.

Наркотики и женщины

К середине 1980-х Марадона сильно пристрастился к кокаину, был связан с мафией в Неаполе и имел многочисленные романы. Из-за полуголодного детства он не мог отказать себе в деликатесах и постоянно боролся с лишним весом.

В 1984 году футболист сблизился с подругой детства Клаудией Вильяфанье. Вместе они прожили 25 лет, у них родились две дочери – Дальма Нерея и Джаннина Динора. Однако свадьбу сыграли только в 1989 году на стадионе в Буэнос-Айресе. На торжестве присутствовало больше тысячи гостей, на мероприятие Марадона потратил более двух миллионов долларов. "Клаудия так долго ждала этого, что я не мог не порадовать ее", — говорил футболист.

[ + – ] Свадьба Диего Марадоны и Клаудии Вильяфанье/Фото: Periodismo de izquierda

Однако любовь к Клаудии не удержала Марадону от многочисленных романов. Он встречался с моделями, победительницами конкурсов красоты, официантками и спортсменками. По рассказам сутенера, с которым Диего тогда сотрудничал, за период жизни в Неаполе у футболиста было 12 тысяч любовниц. Причем иногда подруг доставляли к нему частными рейсами из Южной Америки.

Когда Марадону спрашивали, изменяет ли он жене, он все отрицал. "Никогда. Но если бы это случилось, я бы ни за что на свете не признался", — говорил Диего. Всего Марадона официально признал восьмерых детей. Причем, когда очередная его любовница сообщала, что у нее ребенок от футболиста, тот принимался все отрицать и только через суд и ДНК-тест удавалось доказать, что ребенок все же его.

В январе 1991 года полиция перехватила его телефонный звонок проститутке, Марадоне были предъявлены обвинения в хранении и распространении кокаина, а в апреле того же года анализ крови показал, что футболист употребляет сам, он не прошел допинг-тест в Италии, и его дисквалифицировали на 15 месяцев. Против него было возбуждено расследование по поводу предполагаемых связей с мафией. Он также был арестован в Аргентине за хранение кокаина. У Диего был положительный результат на употребление наркотиков во время чемпионата мира 1994 года, и он был отстранен от турнира, что нанесло большой вред сборной. В конце карьеры, в 1995 году, он вернулся в родную аргентинскую команду "Бока Хуниорс", но там уже не блистал, не прошел еще один тест на наркотики — и ушел из спорта.

[ + – ] Арест Диего Марадоны за хранение наркотиков/Фото: Periodismo de izquierda

Также Марадона прославился своими "сложными" взаимоотношениями с журналистами. Те охотились за сенсациями, а футболист обстреливал их из винтовки, бил им окна в машинах и швырялся камнями. За что и был приговорен к условному сроку в 1994 и в 1998 гг.

После завершения игровой карьеры Марадона работал телекомментатором на аргентинских и итальянских телеканалах. В 2005-2006 годах был вице-президентом футбольной комиссии "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах возглавлял сборную Аргентины, которая под его руководством дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

Последние годы

В 2003 году Марадона официально развелся с Клаудией, но супруги остались в хороших отношениях, Клаудия также осталась агентом бывшего мужа. Но только до 2015 года. Тогда Марадона обвинил бывшую жену в том, что она похитила с его счетов 9 миллионов долларов и купила за его деньги недвижимость в Майами. Судебное разбирательство ничем не закончилось, но дочери встали на сторону матери и с отцом поссорились.

[ + – ] Диего Марадона с бывшей женой, дочерями и внуком/Фото: Instagram giamaradona

В марте 2009 года итальянские власти сообщили, что Марадона должен заплатить 37 миллионов евро налогов, из которых 23,5 миллиона евро были процентами по его первоначальному долгу.

Также Марадона был замешан в скандале со своей подружкой, моделью Росио Оливой. В 2014 году он сделал ей предложение, а буквально через несколько месяцев обвинил в краже драгоценностей, на что Росио заявила, что он ее избивал. Футболист забрал заявление.

[ + – ] Росио Олива и Диего Марадона

Марадона так и не смог справиться с зависимостью от еды и в какой-то момент весил более 135 килограмм при росте 165 см. Он страдал от ожирения и кокаиновой зависимости. В 2000 году он был госпитализирован на уругвайском курорте после сердечного приступа. Врачи говорили, что легендарный футболист буквально "соприкоснулся со смертью". Через четыре года он отправился на лечение на Кубу, где умудрился завести несколько романов — и стал отцом еще троих детей. И встретился с Фиделем Кастро.

На Острове Свободы Марадона увлекся гольфом и сигарами, а также сделал себе татуировку Че Гевары на правой руке.

В последние годы Марадона полюбил давать интервью, в которых критиковал бывших тренеров, коллег по командам, других футболистов, включая не менее легендарного Пеле, а также Папу Римского. Его он обвинял в том, что тот живет в богатстве, пока бедные голодают.

[ + – ] Роналдо и Диего Марадона [ + – ] Пеле и Диего Марадона

"Мне было противно видеть золотые потолки в Ватикане", — заявлял Марадона и говорил, что Папе нужно продать предметы роскоши и потратить вырученные деньги на помощь бедным.

В 2019 году футболист перенес операцию по удалению грыжи, а в сентябре 2020 года ему удалили тромб в головном мозге.

[ + – ] Один из последних снимков Диего Марадоны

25 ноября 2020 года Диего Марадона скончался в своем поместье в Буэнос-Айресе от сердечного приступа. Его последними словами были: "Мне нехорошо". Прощание с легендарным футболистом состоится в президентском дворце Casa Rosada в Буэнос-Айресе. В стране объявлен трехдневный траур.