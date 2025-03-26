"Его убили": дети Диего Марадоны судятся из-за смерти футболиста

Легендарный футболист умер 25 ноября 2020 года от остановки сердца. Марадоне-старшему было 60 лет.

Related video

Диего Марадона-младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, обвинил врачей, которые лечили отца в последние дни жизни, в халатности. Об этом пишет RMC Sport.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года от остановки сердца. Легенде мирового футбола было 60 лет. А за три недели до смерти он перенес операцию по удалению субдуральной гематомы.

Теперь сын спортивной звезды прямо говорит о том, что его отца убили.

"Больше всего в этом процессе меня ранит то, что они его убили. Это совершенно очевидно. Они не обращались с ним должным образом и ничего не сделали, чтобы спасти его. Я уверен, что мы докажем, что имела место халатность. Если бы они обращались с ним должным образом, он мог бы сидеть здесь прямо сейчас", — сказал Марадона-младший спустя четыре года после смерти отца.

Диего Марадона Фото: Getty Images

Ранее уголовный суд в Сан-Исидро, Аргентина, начал слушания по делу о смерти Диего Марадоны-старшего. На скамье подсудимых оказалось восемь медиков.

Семерым были предъявлены обвинения в убийстве, а восьмой обвиняемый в конце процесса предстанет перед судом присяжных. За такое преступление в Аргентине можно получить от 8 до 25 лет лишения свободы.

Истцами по делу стали пятеро детей звезды футбола.

Диего Марадону лучше всего помнят по его игре против Англии на чемпионате мира 1986 года, когда он забил гол рукой и заявил, что это была "Рука Бога", а затем забил то, что позже было признано "Голом века".

Футболиста похоронили на частном кладбище на окраине Буэнос-Айреса.

Напомним, "Золотой мяч" Диего Марадоны, который ранее исчез, решили продать на аукционе весной 2024 года.

Также Фокус писал о раритетном автомобиле Диего Марадоны, который выставили на аукцион в декабре 2022 года.