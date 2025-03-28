Ілларіон Павлюк та Лариса Денисенко покинули ПЕН: деталі скандалу з Винничуком

Громадська організація ПЕН-Україна проголосувала за те, щоб не виганяти зі свого складу письменника Юрія Винничука. Голосування відбулось через статтю у виданні "Збруч", яку дехто оцінив як мізогінну та наповнену сексизмом. Після рішення ПЕН заяву на вихід написали Ілларіон Павлюк та Лариса Денисенко.

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Фокус зібрав інформацію про скандал з Винничуком на основі допису ПЕН-Україна з результатами голосування.

27 березня на сторінці ПЕН-Україна з'явилось повідомлення про голосування, яке вирішувало, залишати письменника у складі громадської організації, чи виключити. Питання про членства підняли після того, як Винничук у виданні "Збруч" опублікував статтю про Йосипа Лося зі Львівського національного університету. При цьому Лось — професор, якого звільнили з навчального закладу через підозру в домаганнях до студенток. У статті "Була колись розпусна епоха" ішлося про "старі часи", коли чоловіки домагались до жінок, особливо, до молодих жінок, а тим це начебто подобалось.

Скандал з Винничуком - стаття в Збручі Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Винничук кілька разів пояснив, що не ображав жінок, а просто писав правду про минулі часи. Також він припускав, що саме його стаття начебто допомогла звільнити підозрюваного професора.

Скандал з Винничуком — реакція ПЕН-Україна

На публікацію в "Збручі" відреагувала Виконавча Рада ПЕН-Україна, очолювана філософом Володимиром Ярмоленком. Винничука вигнали з організації "за публічні висловлювання, що суперечать цінностям організації та шкодять її репутації".

"Український ПЕН не толерує проявів ґендерно зумовленого насильства і дотримується принципів, висловлених у Women’s manifesto Міжнародного ПЕН, зокрема у його першому пункті "Non-violence" ("…покласти край насильству проти жінок у всіх його формах, зокрема юридичних, фізичних, сексуальних, психологічних, вербальних та цифрових…")", — ішлося у дописі від 7 березня.

Втім, вже 27 березня після певного обговорення в ПЕН-Україна відбулось таємне голосування, за підсумками якого Винничук зберіг членство. Зі 116 зареєстрованих голосів "проти" виключення — 74, "за" — 42.

Скандал з Винничуком - голосування ПЕН-Україна 27 березня Фото: Скриншот

Яка реакція письменників та громадських діячів

На скандал з Юрієм Винничуком відреагував письменник Ілларіон Павлюк. На сторінці у Facebook з'явився допис, у якому він оголосив про вихід з ПЕН-Україна та нагадав, що завдання цієї спільноти — захист прав людини. Втім, з'ясувалось, що члени спілки вирішили захищати один одного, а не права людей, вказано у поясненні.

Скандал з Винничуком - заява Ілларіона Павлюка 27 березня Фото: Скриншот

Аналогічну заяву зробила письменниця та правозахисниця Лариса Денисенко: вона пояснила, що цінує роботу спілки та деяких її членів, але не може не реагувати, оскільки присвятила себе захисту прав жінок. Володимир Ярмоленко своєю чергою закликав пам'ятати про все хороше, що зробила організація: про допомогу військовим, дорослим та дітям постраждалим від війни. Також він розповів про "багато прикрих [речей]", які почув під час обговорення. Наприклад, деякі члени ПЕН знецінювала думку жінок. В підсумку філософ закликав людей "шануватись" і "не класти паспорт України на стіл і не шукати собі іншої ідентичності".

Фокус писав про Йосипа Лося, з якого почався скандал з Винничуком. Колишня студентка професора писала статтю про домагання в театрі і згадала про домагання, які пережила під час навчання в ЛНУ. Про аналогічний досвід розповіли нинішні студентки Лося і після розгляду скарг професора звільнили.

Нагадуємо, 25 лютого на порталі NGL опублікували розслідування про домагання у театральних навчальних закладах та у театрах.