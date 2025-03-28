Илларион Павлюк и Лариса Денисенко покинули ПЕН: детали скандала с Винничуком

Общественная организация ПЕН-Украина проголосовала за то, чтобы не выгонять из своего состава писателя Юрия Винничука. Голосование состоялось из-за статьи в издании "Збруч", которую некоторые оценили как мизогинну и наполненную сексизмом. После решения ПЕН заявление на выход написали Илларион Павлюк и Лариса Денисенко.

Related video

Фокус собрал информацию о скандале с Винничуком на основе сообщения ПЕН-Украина с результатами голосования.

27 марта на странице ПЕН-Украина появилось сообщение о голосовании, которое решало, оставлять писателя в составе общественной организации или исключить. Вопрос о членстве подняли после того, как Винничук в издании "Збруч" опубликовал статью об Иосифе Лосе из Львовского национального университета. При этом Лось — профессор, которого уволили из учебного заведения по подозрению в домогательствах к студенткам. В статье "Была когда-то развратная эпоха" говорилось о "старых временах", когда мужчины домогались к женщинам, особенно, к молодым женщинам, а тем это будто бы нравилось.

Скандал с Винничуком — статья в Збруче Фото: Скриншот

На странице Facebook Винничук несколько раз объяснил, что не оскорблял женщин, а просто писал правду о былых временах. Также он предполажил, что именно его статья якобы помогла уволить подозреваемого профессора.

Скандал с Винничуком — реакция ПЕН-Украина — реакция ПЕН-Украина

На публикацию в "Збруче" отреагировал Исполнительный Совет ПЕН-Украина, возглавляемый философом Владимиром Ярмоленко. Винничука выгнали из организации "за публичные высказывания, противоречащие ценностям организации и вредящие ее репутации".

"Украинский ПЕН не терпит проявлений гендерно обусловленного насилия и придерживается принципов, высказанных в Women's manifesto Международного ПЕН, в частности в его первом пункте "Non-violence" ("...положить конец насилию против женщин во всех его формах, в частности юридических, физических, сексуальных, психологических, вербальных и цифровых...")", — говорилось в заметке от 7 марта.

Впрочем, уже 27 марта после определенного обсуждения в ПЕН-Украина состоялось тайное голосование, по итогам которого Винничук сохранил членство. Из 116 зарегистрированных голосов "против" исключения — 74, "за" — 42.

Скандал с Винничуком — голосование ПЕН-Украина 27 марта Фото: Скриншот

Какова реакция писателей и общественных деятелей

На скандал с Юрием Винничуком отреагировал писатель Илларион Павлюк. На странице в Facebook появилось сообщение, в котором он объявил о выходе из ПЕН-Украина и напомнил, что задача этого сообщества — защита прав человека. Впрочем, выяснилось, что члены союза решили защищать друг друга, а не права людей, указано в объяснении.

Скандал с Винничуком — заявление Иллариона Павлюка 27 марта Фото: Скриншот

Аналогичное заявление сделала писательница и правозащитница Лариса Денисенко: она объяснила, что ценит работу союза и некоторых его членов, но не может не реагировать, поскольку посвятила себя защите прав женщин. Владимир Ярмоленко в свою очередь призвал помнить обо всем хорошем, что сделала организация: о помощи военным, взрослым и детям пострадавшим от войны. Также он рассказал о "многих неприятных [вещах]", которое услышал во время обсуждения. Например, некоторые члены ПЕН обесценивали мнение женщин. В итоге философ призвал людей "беречься" и "не класть паспорт Украины на стол и не искать себе другую идентичность".

Фокус писал об Иосифе Лосе, с которого начался скандал с Винничуком. Бывшая студентка профессора писала статью о домогательствах в театре и вспомнила о домогательствах, которые пережила во время учебы в ЛНУ. Об аналогичном опыте рассказали нынешние студентки Лося и после рассмотрения жалоб профессора уволили.

Напоминаем, 25 февраля на портале NGL опубликовали расследование о домогательствах в театральных учебных заведениях и в театрах.