"Говорил, что надо как можно быстрее забеременеть": 87-летнего профессора ЛНУ обвинили в домогательствах

Профессор отвергает все обвинения и называет их провокацией. Между тем уже несколько студенток рассказали о неэтичном поведении преподавателя.

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Преподавателя Львовского национального университета Иосифа Лося обвинили в неэтичном поведении в отношении студенток. Он вел с ними разговоры на личные темы и делал недвусмысленные намеки. Об этом рассказала в сети бывшая студентка факультета журналистики Львовского национального университета Екатерина Родак.

По ее словам, будучи студенткой, она должна была сдать зачет у профессора Лося и во время того, как они находились в кабинете наедине он начал вести разговоры, которые не касались обучения.

"Мы остались вдвоем, и я долго слушала его лекцию о том, что я особенная, что мне нужен особенный мужчина — ариец, украинец, с хорошей генетикой. Он говорил, что мне стоит как можно быстрее забеременеть, а работать — только там, где он скажет. Никакой журналистики в интернете, только газета. Также он настаивал, чтобы я прекратила общаться с подругами, потому что они якобы плохо на меня влияют. А еще заявил, что носить джинсы с обнаженными коленями мне нельзя, ведь это "не мое" и, более того, это возбуждает и отвлекает преподавателей (в частности его самого)", — рассказала она

Далее, по словам женщины, он начал поднимать ей рукав свитера и интересоваться, что она чувствует.

"Я ответила, что ничего. Но это была ложь — я чувствовала отвращение, но не смогла это сказать, потому что на меня давил его профессорский авторитет и ощущение, что это это будет преувеличением, если я как-то резко отреагирую. Каким-то образом это гадкое общение завершилось, и я больше не заходила в тот кабинет наедине", — рассказала Екатерина.

Она добавила, что о таком поведении профессора в учебном заведении знали все, но переводили это на "хи-хи, ха-ха", и оно продолжалось дальше. Женщина говорит, что ей жаль, что 19-летние девушки не умеют строить свои границы.

В комментариях под сообщением нашлось несколько студенток, которые подтвердили слова Екатерины Родак и заявили, что тоже испытывали на себе неэтичное поведение профессора Лося.

Реакция преподавателя на обвинения

В комментарии LVIV.MEDIA Иосиф Лось категорически отверг все обвинения, назвав ситуацию "провокацией".

"Какие домогательства, ты что шутишь? Я от никого ничего не требую, просто прошу, чтобы они хорошо учились. Да это ложь, вы знаете сколько мне лет? Ну это смешно, я уже свое от этого... Я уже прадедушка, не просто дедушка, а прадедушка, — заявил он.

Иосиф Лось

Он назвал провокацией то, что о нем рассказывают студентки и призвал этому не верить.

Напомним, что 20 января в сети появилось видео на котором студентка Киевского национального университета театра кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого анонимно обвинила в домогательствах известного режиссера, преподавателя университета и руководителя "Молодого театра".