"Говорив, що треба якнайшвидше завагітніти": 87-річного професора ЛНУ звинуватили у домаганнях

Професор відкидає усі звинувачення і називає їх провокацією. Між тим вже кілька студенток розповіли про неетичну поведінку викладача.

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Викладача Львівського національного університету Йосипа Лося звинуватили у неетичній поведінці щодо студенток. Він вів з ними розмови на особисті теми і робив недвозначні натяки. Про це розповіла в мережі колишня студентка факультету журналістики Львівського національного університету Катерина Родак.

За її словами, будучи студенткою, вона мала скласти залік у професора Лося і під час того, як вони перебували в кабінеті наодинці він почав вести розмови, які не стосувалися навчання.

"Ми залишилися удвох, і я довго слухала його лекцію про те, що я особлива, що мені потрібен особливий чоловік — арієць, українець, із хорошою генетикою. Він говорив, що мені варто якнайшвидше вагітніти, а працювати — лише там, де він скаже. Ніякої журналістики в інтернеті, тільки газета. Також він наполягав, щоб я припинила спілкуватися з подругами, бо вони нібито погано на мене впливають. А ще заявив, що носити джинси з оголеними колінами мені не можна, адже це "не моє" і, більше того, це збуджує та відволікає викладачів (зокрема його самого)", — розповіла вона

Далі, за словами жінки, він почав піднімати їй рукав светра і цікавитися, що вона відчуває.

"Я відповіла, що нічого. Але це була брехня — я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет і відчуття, що це це буде перебільшенням, якщо я якось різко відреагую. Якимось чином це бридотне спілкування завершилось, і я більше не заходила в той кабінет наодинці", — розповіла Катерина.

Вона додала, що про таку поведінку професора у закладі освіти знали всі, але переводили це на "хі-хі, ха-ха", і вона продовжувалася далі. Жінка говорить, що їй шкода, що 19-річні дівчата не вміють будувати свої кордони.

У коментарях під дописом знайшлося кілька студенток, які підтвердили слова Катерини Родак і заявили, що теж відчували на собі неетичну поведінку професора Лося.

Реакція викладача на звинувачення

У коментарі LVIV.MEDIA Йосип Лось категорично відкинув усі звинувачення, назвавши ситуацію "провокацією".

"Які домагання, ти що жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє від цей… Я вже прадідусь, не просто дідусь, а прадідусь, — заявив він.

Йосип Лось

Він назвав провокацією те, що про нього розповідають студентки і закликав цьому не вірити.

Нагадаємо, що 20 січня в мережі з'явилося відео на якому студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого анонімно звинуватила в домаганнях відомого режисера, викладача університету та керівника "Молодого театру" .