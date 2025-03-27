Через ворожі атаки та обстріли інфраструктури України, періодичні попередження та заклики "Укренерго" до помірного споживання електрики багато споживачів чекають не лише на хвилю нових відключень, а і зміни в платіжках за світло. Чи буде підвищення цін?

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В Україні діє фіксований тариф на електроенергію для населення, згідно з постановою КМУ №632. Від 1 червня 2024 року вартість електрики для побутових споживачів підвищилася з 2,64 грн/кВт∙год до 4,32 грн/кВт∙год. Така ціна є чинною до 30 квітня 2025-го, тож змін у вартості електроенергії поки не передбачається. Проте ризики для споживачів інші: зараз розпочинаються планові ремонти на АЕС, попереду літній період, що означає різке збільшення споживання електрики, та й атаки на енергооб’єкти України не спиняються навіть попри проведення перемовин та оголошення про домовленості "не бити по енергетиці". Фокус з’ясував, чи загрожують українцям аварійні відключення та підвищення тарифів.

Споживання електроенергії: що означають повідомлення "Укренерго"

Українці звикли до новин від НЕК "Укренерго", особливо у період аварійних відключень світла. Зараз, під час затишшя і відсутності блекаутів та аварійних графіків відключень електрики, споживачів мало цікавить стан енергосистеми. Тим часом, споживання час від часу зростає, і "Укренерго" звертається із закликами про помірне споживання електроенергії.Така нестабільність навесні здебільшого залежить від погодних умов.

У лютому 2024 року Україна експортувала 63,2 ГВт·год електроенергії — більше, ніж у лютому 2025-го Фото: slovoidilo

"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 27 березня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу", — йдеться у свіжому повідомленні компанії.

Зазначається, що користуватись потужними електроприладами доцільно у період найпродуктивнішої роботи СЕС, тобто з 10:00 до 16:00 год.

В "Укренерго" нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак Фото: Pexels

Планові ремонти на АЕС: як відбуваються і чи призведуть до відключень

Як розповів Фокусу директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович, планові ремонти на енергоблоках українських АЕС вже розпочалися.

"Зараз два блоки перебувають на обслуговуванні. Тривають стандартні процедури Частина з блоків буде поступово повертатися до роботи. До жовтня цей процес має завершитися. Ремонтна кампанія побудована таким чином, щоб в ремонті не перебували одночасно всі 9 блоків, а відновлювати їх поступово задля мінімального вплив на роботу енергосистеми", — сказав Роман Ніцович.

Зауважимо, що за повідомленням очільника компанії НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, цього року в Україні скоротять терміни ремонтних кампаній на енергоблоках АЕС, чого вдалося досягнути у 2023-2024 роках.

В Україні розпочалися планові ремонти на енергоблоках українських АЕС

За його словами, основним заходом під час планово-попереджувальних ремонтів на енергоблоках АЕС є перевантаження ядерного палива. Одночасно з перевантажувальними роботами компанія проводить ремонтні роботи з відновлення обладнання.

"Перевантаження ядерного палива — це те, що потрібно атомному енергоблоку, щоб він після цього працював безперервно протягом одного року", — пояснив Котін.

У 2024 році "Енергоатом" зменшив загальну тривалість планових ремонтів енергоблоків, скоротивши їх ще на 59 діб. Ремонтували їх так, щоб у холодну пору року працювали всі дев'ять енергоблоків, розташовані на підконтрольній Україні території.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Нагадаємо, що Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року. Чи буде ця станція працювати на українську енергосистему, залежатиме від ходу перемовного процесу, про що нещодавно писав Фокус.

Користуватись потужними електроприладами доцільно з 10:00 до 16:00 год Фото: glavcom

Імпорт електроенергії зріс: чи позначиться це на тарифах

Передусім завдяки зусиллям енергетиків, які відновлювали роботу об'єктів після ворожих атак, від початку року Україна зазнала мінімальних відключень побутових та промислових споживачів. Ситуація дозволяла навіть комерційно експортувати електроенергію в окремі години, що допомогло збалансувати систему та створити додатковий заробіток для енергокомпаній. Проте порівняно із минулим роком ситуація погіршилася.

"У лютому 2024 року Україна експортувала 63,2 ГВт·год електроенергії — більше, ніж у лютому 2025 року. Імпорт електроенергії в січні 2024 був меншим, ніж у січні 2025 року, та склав тоді 82,1 ГВт·год.", — каже економіст ЦЕС Максим Самойлюк.

Вартість електрики для побутових споживачів в Україні становить 4,32 грн/кВт∙год. Така ціна є чинною до 30 квітня 2025 року

За його оцінкою, Україна у лютому 2025-го імпортувала всемеро більше електроенергії, ніж експортувала.

Отже збільшення обсягу імпорту, суттєвий розрив між цінами на конкурентному сегменті та вартістю електроенергії для населення призводить до великого обсягу фінансових зобов'язань для держкомпаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго". А це може стати приводом до корекції тарифу для населення. Проте рішення уряду має бути обгрунтованим і зрозумілим для всіх, пояснює Роман Ніцович.

В Україні діє фіксований тариф на електроенергію для населення Фото: "РБК-Україна"

Експерт також нагадав минулорічну ситуацію із електрикою. Влітку 2024-го, коли значна частина потужностей перебувала в ремонті, а обсяг споживання достатньо підвищився через використання електроприладів, обсяг імпорту складав 11-12%, що є досить суттєвою часткою.

"В період підвищеного попиту до 15% споживання закриватимуть імпортом, за умови сприятливих цін на ринку. Також є стимули в частині переглянутих граничних цін на ринку, є стимули в частині застосування графіків відключень підприємств, які імпортують від 60% свого споживання. Можливо, цього буде достатньо, можливо, переглядатимуть цей стимул, актуалізуватимуть, якщо, раптом, не буде достатніх економічних чинників, щоб імпортувати електроенергію. Але в цілому, можемо прогнозувати ймовірність повторення ситуації попереднього року. Існують і фактори невизначеності, зокрема, якою буде домовленість щодо не завдавання ударів по об'єктах енергетики України і звісно, темпи відновлення пошкоджених потужностей під час попередніх атак", — додав Роман Ніцович.