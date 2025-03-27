Из-за вражеских атак и обстрелов инфраструктуры Украины, периодических предупреждений и призывов "Укрэнерго" к умеренному потреблению электричества многие потребители ждут не только волну новых отключений, но и изменения в платежках за свет. Будет ли повышение цен?

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В Украине действует фиксированный тариф на электроэнергию для населения, согласно постановлению КМУ №632. С 1 июня 2024 года стоимость электричества для бытовых потребителей повысилась с 2,64 грн/кВт∙ч до 4,32 грн/кВт∙ч. Такая цена действует до 30 апреля 2025-го, поэтому изменений в стоимости электроэнергии пока не предвидится. Однако риски для потребителей другие: сейчас начинаются плановые ремонты на АЭС, впереди летний период, что означает резкое увеличение потребления электричества, да и атаки на энергообъекты Украины не останавливаются даже несмотря на проведение переговоров и объявления о договорённости "не бить по энергетике". Фокус выяснил, грозят ли украинцам аварийные отключения и повышение тарифов.

Потребление электроэнергии: что означают сообщения "Укрэнерго"

Украинцы привыкли к новостям от НЭК "Укрэнерго", особенно в период аварийных отключений света. Сейчас, во время затишья и отсутствия блэкаутов и аварийных графиков отключений электричества, потребителей мало интересует состояние энергосистемы. Между тем, потребление время от времени растет, и "Укрэнерго" обращается с призывами об умеренном потреблении электроэнергии. такая нестабильность весной в основном зависит от погодных условий.

В феврале 2024 года Украина экспортировала 63,2 ГВт-ч электроэнергии — больше, чем в феврале 2025-го Фото: slovoidilo

"Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 27 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня — в среду", — говорится в свежем сообщении компании.

Отмечается, что пользоваться мощными электроприборами целесообразно в период продуктивной работы СЭС, то есть с 10:00 до 16:00.

В "Укрэнерго" напоминают, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак Фото: Pexels

Плановые ремонты на АЭС: как происходят и приведут ли к отключениям

Как рассказал Фокусу директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович, плановые ремонты на энергоблоках украинских АЭС уже начались.

"Сейчас два блока находятся на обслуживании. Продолжаются стандартные процедуры Часть из блоков будет постепенно возвращаться к работе. До октября этот процесс должен завершиться. Ремонтная кампания построена таким образом, чтобы в ремонте не находились одновременно все 9 блоков, а восстанавливать их постепенно для минимального влияния на работу энергосистемы", — сказал Роман Ницович.

Заметим, что по сообщению главы компании НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, в этом году в Украине сократят сроки ремонтных кампаний на энергоблоках АЭС, чего удалось достичь в 2023-2024 годах.

В Украине начались плановые ремонты на энергоблоках украинских АЭС

По его словам, основным мероприятием во время планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках АЭС является перегрузка ядерного топлива. Одновременно с перегрузочными работами компания проводит ремонтные работы по восстановлению оборудования.

"Перегрузка ядерного топлива — это то, что нужно атомному энергоблоку, чтобы он после этого работал непрерывно в течение одного года", — пояснил Котин.

В 2024 году "Энергоатом" уменьшил общую продолжительность плановых ремонтов энергоблоков, сократив их еще на 59 суток. Ремонтировали их так, чтобы в холодное время года работали все девять энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Сейчас "Энергоатом" эксплуатирует девять энергоблоков Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт. Напомним, что Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 общей мощностью 6000 МВт после ее оккупации 3-4 марта 2022 года не производит электроэнергию с 11 сентября того же года. Будет ли эта станция работать на украинскую энергосистему, будет зависеть от хода переговорного процесса, о чем недавно писал Фокус.

Пользоваться мощными электроприборами целесообразно с 10:00 до 16:00 часов Фото: glavcom

Импорт электроэнергии вырос: скажется ли это на тарифах

Прежде всего благодаря усилиям энергетиков, которые восстанавливали работу объектов после вражеских атак, с начала года в Украине были минимальные отключения бытовых и промышленных потребителей. Ситуация позволяла даже коммерчески экспортировать электроэнергию в отдельные часы, что помогло сбалансировать систему и создать дополнительный заработок для энергокомпаний. Однако по сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась.

"В феврале 2024 года Украина экспортировала 63,2 ГВт-ч электроэнергии — больше, чем в феврале 2025 года. Импорт электроэнергии в январе 2024 был меньше, чем в январе 2025 года, и составил тогда 82,1 ГВт-ч.", — говорит экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Стоимость электричества для бытовых потребителей в Украине составляет 4,32 грн/кВт∙ч. Такая цена действует до 30 апреля 2025 года

По его оценке, Украина в феврале 2025-го импортировала в семь раз больше электроэнергии, чем экспортировала.

Так что увеличение объема импорта, существенный разрыв между ценами на конкурентном сегменте и стоимостью электроэнергии для населения приводит к большому объему финансовых обязательств для госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". А это может стать поводом к коррекции тарифа для населения. Однако решение правительства должно быть обоснованным и понятным для всех, объясняет Роман Ницович.

В Украине действует фиксированный тариф на электроэнергию для населения Фото: "РБК-Украина"

Эксперт также напомнил прошлогоднюю ситуацию с электричеством. Летом 2024-го, когда значительная часть мощностей находилась в ремонте, а объем потребления достаточно повысился из-за использования электроприборов, объем импорта составлял 11-12%, что является достаточно существенной долей.

"В период повышенного спроса до 15% потребления будут закрывать импортом, при условии благоприятных цен на рынке. Также есть стимулы в части пересмотренных предельных цен на рынке, есть стимулы в части применения графиков отключений предприятий, которые импортируют от 60% своего потребления. Возможно, этого будет достаточно, возможно, будут пересматривать этот стимул, актуализировать, если вдруг не будет достаточных экономических факторов, чтобы импортировать электроэнергию. Но в целом, можем прогнозировать вероятность повторения ситуации предыдущего года. Существуют и факторы неопределенности, в частности, какой будет договоренность о не нанесении ударов по объектам энергетики Украины и конечно, темпы восстановления поврежденных мощностей во время предыдущих атак", — добавил Роман Ницович.