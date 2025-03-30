30 березня 2025 року: Іоанна Ліствичника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися і займатися фізичною роботою. Якщо з вуликів цього дня почали вилітати бджоли — весна буде теплою.
Що сталося 30 березня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Іоанна Ліствичника. Він був християнським богословом, ігуменом Синайського монастиря і візантійським філософом. Іоанн прославився тим, що написав богословський твір під назвою "Ліствиця", звідси його прізвисько.
Що не можна робити 30 березня:
- злитися і сваритися;
- працювати фізично і займатися домашніми справами;
- розповідати про сон, який наснився;
- давати гроші в борг і позичати самому.
Народні прикмети та повір'я:
- з вуликів почали вилітати бджоли — весна буде теплою;
- корови та бики задирають голови — буде дощ;
- багато дощів — до грибного літа.
День ангела святкують:
Іван, Іоад, Софрон, Захар, Пантелеймон, Сава.
Народилися 30 березня:
1853 рік — Вінсент Ван Гог, голландський художник-постімпресіоніст.
1963 рік — Олексій Михайличенко, український футболіст ("Динамо" Київ).
1968 рік — Селін Діон, канадська співачка, авторка пісень, актриса, композиторка.
1986 рік — Серхіо Рамос, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010), дворазовий чемпіон Європи (2008, 2012).
Також цього дня:
1853 рік — у львівській аптеці починає світитися перша гасова лампа, сконструйована І. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським;
1858 рік — Хаймен Ліпмен із Філадельфії отримує патент на олівець із гумкою на торці;
1922 рік — у Києві створюють театр-студію "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);
1987 рік — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продають за рекордну суму — 39,85 мільйонів доларів.
Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.