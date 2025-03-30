30 марта 2025 года: Иоанна Лествичника — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться и заниматься физической работой. Если из ульев в этот день начали вылетать пчелы – весна будет теплой.
Что случилось 30 марта:
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Иоанна Лествичника. Он был христианским богословом, игуменом Синайского монастыря и византийским философом. Иоанн прославился тем, что написал богословское произведение под названием "Лествица", отсюда его прозвище.
Что нельзя делать 30 марта:
- злиться и ссориться;
- работать физически и заниматься домашними делами;
- рассказывать про сон, который приснился;
- давать деньги взаймы и занимать самому.
Народные приметы и поверья:
- из ульев начали вылетать пчелы – весна будет теплой;
- коровы и быки задирают головы – будет дождь;
- много дождей – к грибному лету.
День ангела празднуют:
Иван, Иоад, Софрон, Захар, Пантелеймон, Савва.
Родились 30 марта:
1853 год — Винсент Ван Гог, голландский художник-постимпрессионист.
1963 год — Алексей Михайличенко, украинский футболист ("Динамо" Киев).
1968 год — Селин Дион, канадская певица, автор песен, актриса, композитор.
1986 год — Серхио Рамос, испанский футболист, чемпион мира (2010), двукратный чемпион Европы (2008, 2012).
Также в этот день:
1853 год — во львовской аптеке начинает светиться первая керосиновая лампа, сконструированная И. Зегом, И. Лукасевичем, А. Братковским;
1858 год — Хаймен Липмэн из Филадельфии получает патент на карандаш с резинкой на торце;
1922 год — в Киеве создают театр-студия "Березиль" (ныне Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко);
1987 год — картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" продают за рекордную сумму — 39,85 миллионов долларов.
Также Фокус публиковал церковный календарь на март 2025 года.