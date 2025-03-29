Бракує охочих: жителі курортного острова шукають мера за оголошенням у газеті

На острові Вангероге в Німеччині три партії подали в газету оголошення про вакансію на посаду місцевого мера. Раніше така стратегія вже допомогла владі знайти людину на іншу посаду.

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Про це пише Spiegel. У виданні зазначили, що Вангероге — це тихий і спокійний острів у Північному морі, куди люди їздять відпочивати, проте там є брак кваліфікованих кадрів. Ба більше, муніципальній адміністрації навіть не вистачає фахівців для підготовки нових співробітників.

"Знайти нових співробітників зі спеціальними кваліфікаціями в адміністративних питаннях для острова, коли це неможливо навіть на материку, видається практично неможливим", — ідеться в спільній заяві партій ХДС, СДПН і "Зелені" з Ради острова Вангероге.

Острів Вангероге Фото: Вiкiпедiя

Щоб вирішити цю проблему, на острові прорекламували вакансію мера в місцевій газеті. Найближчим часом така замітка з'явиться ще в кількох виданнях. Дата виборів мера вже призначена на 17 серпня, а подати заявку можна до 14 червня. До того як було розміщено оголошення, на вакансію відгукнулася тільки одна людина.

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Серед обов'язків кандидата — відповідальне управління адміністрацією, представницькі завдання, підтримка в питаннях фінансів, громадського порядку та кадрових ресурсів. Також потрібна наявність університетського диплома та відповідного професійного досвіду.

"З нами ви зможете формувати майбутнє, обіймаючи відповідальну посаду", — йдеться в оголошенні.

Острів Вангероге Фото: Вiкiпедiя

Раніше цей спосіб уже допоміг жителям Вангероге знайти доглядача маяка. Завдяки замітці в газеті на вакансію претендували понад 1000 охочих.

Нагадаємо, раніше в Канаді одне з міст, у якому проживає близько 400 жителів, залишилося без кандидатів на посаду мера перед виборами. Напередодні муніципальних виборів жодна людина не висунула свою кандидатуру на цю посаду.

Також повідомлялося, що мер невеликого італійського села Белькастро випустив незвичну постанову, яка приписує жителям "уникати будь-яких хвороб, що потребують невідкладної медичної допомоги".