Немає охочих: у місті не можуть знайти нікого, хто міг би балотуватися на посаду мера

Головний адміністративний директор Ембер Дешні повідомила, що два раунди подачі заявок на вакантну посаду вже завершено, але охочих обійняти посаду поки не знайшлося.

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У Канаді одне з міст, у якому проживає близько 400 жителів, залишилося без кандидатів на посаду мера перед виборами. Про це пише UPI.

Місто Кайл у провінції Саскачеван зіткнулося з несподіваною проблемою напередодні муніципальних виборів у листопаді. Жодна людина поки що не висунула свою кандидатуру на посаду мера.

Чиновники в Кайлі заявили, що мер Джордж Вільямс, обраний у листопаді 2021 року, йде у відставку цього року і поки жоден кандидат не висунув свою кандидатуру на цю посаду.

Головний адміністративний директор Ембер Дешні повідомила, що було проведено два раунди подачі заявок на висунення кандидатур на посаду мера, але поки що ніхто не зареєструвався.

"Це трохи турбує, але я впевнена, що хтось зробить крок уперед", — сказала Дешні.

Ілюстративне фото Фото: CTV News

Вона також повідомила, що рада обере заступника мера, який виконуватиме обов'язки мера, якщо на вибори 13 листопада не буде висунуто жодного кандидата.

"На цих зборах ми визначимо дату додаткових виборів і продовжимо призначати додаткові вибори доти, доки не заповнимо посаду мера і місце іншого радника", — сказала Ембер.

Видання зазначає, що ситуація в Кайлі підкреслює труднощі із залученням місцевих лідерів у невеликих спільнотах, що додає викликів в управлінні містами такого масштабу.

Раніше Фокус повідомляв, що мер міста Плеттенберг (Німеччина) заборонив вирощувати кактуси в будівлях. Колючі рослини більше не можуть перебувати в ратуші, школах і дитячих садках. Мер міста Ульріх Шульте зазначив, що кактуси можуть завдати потворних травм.

Також стало відомо, що жителі аргентинського міста потерпають від нашестя папуг. Птахи люблять гризти електричні та інтернет-дроти, завдаючи збитків на мільйони доларів. Передбачається, що нині на кожного жителя містечка припадає близько 15 папуг.