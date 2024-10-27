Нет желающих: в городе не могут найти никого, кто мог бы баллотироваться на пост мэра

Главный административный директор Эмбер Дэшни сообщила, что два раунда подачи заявок на вакантный пост уже завершены, но желающих занять должность пока не нашлось.

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В Канаде один из городов, в котором проживает около 400 жителей, остался без кандидатов на пост мэра перед выборами. Об этом пишет UPI.

Город Кайл в провинции Саскачеван столкнулся с неожиданной проблемой накануне муниципальных выборов в ноябре. Ни один человек пока не выдвинул свою кандидатуру на пост мэра.

Чиновники в Кайле заявили, что мэр Джордж Уильямс, избранный в ноябре 2021 года, уходит в отставку в этом году и пока ни один кандидат не выдвинул свою кандидатуру на эту должность.

Главный административный директор Эмбер Дэшни сообщила, что было проведено два раунда подачи заявок на выдвижение кандидатур на пост мэра, но пока никто не зарегистрировался.

"Это немного беспокоит, но я уверена, что кто-то сделает шаг вперед", — сказала Дэшни.

Иллюстративное фото Фото: CTV News

Она также сообщила, что совет выберет заместителя мэра, который будет исполнять обязанности мэра, если на выборы 13 ноября не будет выдвинуто ни одного кандидата.

"На этом собрании мы определим дату дополнительных выборов и продолжим назначать дополнительные выборы до тех пор, пока не заполним пост мэра и место другого советника", — сказала Эмбер.

Издание отмечает, что ситуация в Кайле подчеркивает растущие трудности с привлечением местных лидеров в небольших сообществах, что добавляет вызовов в управлении городами такого масштаба.

Ранее Фокус сообщал, что мэр города Плеттенберг (Германия) запретил выращивать кактусы в зданиях. Колючие растения больше не могут находиться в ратуше, школах и детских садах. Мэр города Ульрих Шульте отметил, что кактусы могут нанести уродливые травмы.

Также стало известно, что жители аргентинского города страдают от нашествия попугаев. Птицы любят грызть электрические и интернет-провода, нанося ущерб на миллионы долларов. Предполагается, что в настоящее время на каждого жителя городка приходится около 15 попугаев.