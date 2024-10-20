Опасное растение: мэр города запретил выращивать кактусы в зданиях

Колючие растения запретили выращивать в ратуше, школах и детских садах. Мэр города Ульрих Шульте отметил, что кактусы могут нанести уродливые травмы.

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Мэр города Плеттенберг (Германия) запретил колючие растения в муниципальных зданиях после того, как одному человеку потребовалась медицинская помощь после того, как он поранился о кактус в здании школы. Об этом пишет Sky News.

Одному человеку потребовалась медицинская помощь из-за того, что он поранился о кактус в одной из школ.

"То, что было травмой руки взрослого мужчины, легко могло стать серьезной травмой лица для маленького ребенка в том же месте", — заявили в совете.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Сотрудники совета сообщила, что характер травмы не может быть раскрыт в связи с необходимостью защиты личных прав и конфиденциальности наших сотрудников.

"В связи со сложившейся ситуацией все официальные и частные кактусы (Cactaceae) должны быть немедленно удалены из муниципальных зданий", — говорится в письме местным госслужащим мэр Плеттенберга Ульрих Шульте.

По словам градоначальника, запрет вводится потому, что колючие растения могут "нанести уродливые травмы". По его словам, кактусы будут запрещены не только в школах и детских садах, но и во всех муниципальных помещениях.

"Даже если некоторым сотрудникам этот приказ кажется авантюрным, чрезмерным, излишним или смешным, он имеет серьезную подоплеку с точки зрения защиты здоровья всех сотрудников и особенно детей в школах и детских садах", — добавил мэр.

Представитель совета сообщил местным СМИ, что с тех пор город успешно выполняет запрет на выращивание кактусов.

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