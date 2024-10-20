Небезпечна рослина: мер міста заборонив вирощувати кактуси в будівлях

Колючі рослини заборонили вирощувати в ратуші, школах і дитячих садках. Мер міста Ульріх Шульте зазначив, що кактуси можуть завдати потворних травм.

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Мер міста Плеттенберг (Німеччина) заборонив колючі рослини в муніципальних будівлях після того, як одній людині знадобилася медична допомога після того, як вона поранилася об кактус у будівлі школи. Про це пише Sky News.

Одній людині знадобилася медична допомога через те, що вона поранилася об кактус в одній зі шкіл.

"Те, що було травмою руки дорослого чоловіка, легко могло стати серйозною травмою обличчя для маленької дитини в тому ж місці", — заявили в раді.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Співробітники ради повідомили, що характер травми не може бути розкритий у зв'язку з необхідністю захисту особистих прав і конфіденційності наших співробітників.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, всі офіційні та приватні кактуси (Cactaceae) мають бути негайно видалені з муніципальних будівель", — ідеться в листі місцевим держслужбовцям мер Плеттенберга Ульріх Шульте.

За словами градоначальника, заборону запроваджують тому, що колючі рослини можуть "завдати потворних травм". За його словами, кактуси будуть заборонені не тільки в школах і дитячих садках, а й у всіх муніципальних приміщеннях.

"Навіть якщо деяким співробітникам цей наказ здається авантюрним, надмірним, зайвим або смішним, він має серйозне підґрунтя з погляду захисту здоров'я всіх співробітників і особливо дітей у школах і дитячих садках", — додав мер.

Представник ради повідомив місцевим ЗМІ, що відтоді місто успішно виконує заборону на вирощування кактусів.

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