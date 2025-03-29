Не хватает желающих: жители курортного острова ищут мэра по объявлению в газете

На острове Вангероге в Германии три партии подали в газету объявление о вакансии на пост местного мэра. Ранее такая стратегия уже помогла властям найти человека на другую должность.

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Об этом пишет Spiegel. В издании отметили, что Вангероге — это тихий и спокойный остров в Северном море, куда люди ездят отдыхать, однако там есть нехватка квалифицированных кадров. Более того, муниципальной администрации даже не хватает специалистов для подготовки новых сотрудников.

"Найти новых сотрудников со специальными квалификациями в административных вопросах для острова, когда это невозможно даже на материке, кажется практически невозможным", — говорится в совместном заявлении партий ХДС, СДПГ и "Зеленые" из Совета острова Вангероге.

Остров Вангероге Фото: Википедия

Чтобы решить эту проблему, на острове прорекламировали вакансию мэра в местной газете. В ближайшее время такая заметка появится еще в нескольких изданиях. Дата выборов мэра уже назначена на 17 августа, а подать заявку можно до 14 июня. До того как было размещено объявление, на вакансию откликнулся только один человек.

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Среди обязанностей кандидата — ответственное управление администрацией, представительские задачи, поддержка в вопросах финансов, общественного порядка и кадровых ресурсов. Также требуется наличие университетского диплома и соответствующего профессионального опыта.

"С нами вы сможете формировать будущее, занимая ответственную должность", — сказано в объявлении.

Остров Вангероге Фото: Википедия

Ранее этот способ уже помог жителям Вангероге найти смотрителя маяка. Благодаря заметке в газете на вакансию претендовали более 1000 желающих.

Напомним, ранее в Канаде один из городов, в котором проживает около 400 жителей, остался без кандидатов на пост мэра перед выборами. Накануне муниципальных выборов ни один человек не выдвинул свою кандидатуру на эту должность.

Также сообщалось, что мэр небольшой итальянской деревни Белькастро выпустил необычное постановление, предписывающее жителям "избегать любых болезней, требующих неотложной медицинской помощи".