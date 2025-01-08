Без медицинской помощи: в итальянской деревне жителям запрещают болеть

Местным жителям предписано избегать любых действий, которые могут навредить их здоровью, включая несчастные случаи, частые прогулки, путешествия и занятия спортом.

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В небольшой итальянской деревне Белькастро, расположенной в южном регионе Калабрия, мэр Антонио Торкиа выпустил необычное постановление, предписывающее жителям "избегать любых болезней, требующих неотложной медицинской помощи". Об этом пишет BBC.

Этот шаг, по словам самого градоначальника, является "шутливой провокацией", направленной на привлечение внимания к плачевному состоянию местной системы здравоохранения.

Белькастро, где около половины из 1200 жителей старше 65 лет, испытывает серьезные проблемы с доступом к медицинским услугам. Ближайшее отделение скорой помощи находится более чем в 45 километрах от деревни, а дороги до него сложны и требуют соблюдения ограничения скорости в 30 км/ч. Кроме того, дежурный врач доступен крайне редко, а в выходные и праздничные дни жители остаются без медицинской помощи.

В постановлении также указано, что жители должны избегать любых действий, которые могут повредить их здоровью, включая несчастные случаи, частые прогулки, путешествия и спортивные активности. Мэр предлагает им "отдыхать большую часть времени", чтобы минимизировать риски. Однако пока остается неясным, как эти правила могут быть реализованы на практике.

Иллюстративное фото Фото: Facebook

Издание отмечает, что проблемы системы здравоохранения Калабрии имеют глубокие корни. Политическая бесхозяйственность и вмешательство мафии привели к упадку медицинских учреждений региона. Более 15 лет назад контроль над системой здравоохранения Калабрии был передан центральному правительству Италии, но ситуация остается тяжелой. Нехватка медицинского персонала, длинные очереди и огромные долги больниц вынуждают почти половину жителей региона обращаться за медицинской помощью за его пределами.

Чтобы решить проблему, в 2022 году Куба направила в Калабрию 497 врачей. Губернатор региона Роберто Оккьюто назвал этот шаг спасением для местных больниц. Однако жители Белькастро считают, что мэр Торкиа сделал правильный шаг, выпустив провокационное постановление, чтобы привлечь внимание к кризису.

"Он пролил свет на эту проблему, и теперь все о ней говорят", — отметил один из жителей деревни.

Многие надеются, что этот необычный подход заставит власти предпринять более решительные действия для улучшения здравоохранения в регионе.

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