Без медичної допомоги: в італійському селі жителям забороняють хворіти

Місцевим жителям наказано уникати будь-яких дій, які можуть зашкодити їхньому здоров'ю, включно з нещасними випадками, частими прогулянками, подорожами й заняттями спортом.

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У невеликому італійському селі Белькастро, розташованому в південному регіоні Калабрія, мер Антоніо Торкіа випустив незвичну постанову, яка приписує мешканцям "уникати будь-яких хвороб, що потребують невідкладної медичної допомоги". Про це пише BBC.

Цей крок, за словами самого градоначальника, є "жартівливою провокацією", спрямованою на привернення уваги до плачевного стану місцевої системи охорони здоров'я.

Белькастро, де близько половини з 1200 жителів старше 65 років, відчуває серйозні проблеми з доступом до медичних послуг. Найближче відділення швидкої допомоги розташоване більш ніж за 45 кілометрів від села, а дороги до нього складні й вимагають дотримання обмеження швидкості в 30 км/год. Крім того, черговий лікар доступний вкрай рідко, а у вихідні та святкові дні жителі залишаються без медичної допомоги.

У постанові також зазначено, що жителі повинні уникати будь-яких дій, які можуть зашкодити їхньому здоров'ю, включно з нещасними випадками, частими прогулянками, подорожами й спортивними активностями. Мер пропонує їм "відпочивати більшу частину часу", щоб мінімізувати ризики. Однак поки залишається незрозумілим, як ці правила можуть бути реалізовані на практиці.

Ілюстративне фото Фото: Facebook

Видання зазначає, що проблеми системи охорони здоров'я Калабрії мають глибоке коріння. Політична безгосподарність і втручання мафії призвели до занепаду медичних установ регіону. Понад 15 років тому контроль над системою охорони здоров'я Калабрії було передано центральному уряду Італії, але ситуація залишається важкою. Брак медичного персоналу, довгі черги й величезні борги лікарень змушують майже половину жителів регіону звертатися по медичну допомогу за його межами.

Щоб розв'язати проблему, у 2022 році Куба направила в Калабрію 497 лікарів. Губернатор регіону Роберто Оккьюто назвав цей крок порятунком для місцевих лікарень. Однак жителі Белькастро вважають, що мер Торкіа зробив правильний крок, випустивши провокаційну постанову, щоб привернути увагу до кризи.

"Він пролив світло на цю проблему, і тепер усі про неї говорять", — зазначив один із жителів села.

Багато хто сподівається, що цей незвичайний підхід змусить владу вдатися до більш рішучих дій для поліпшення охорони здоров'я в регіоні.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових жителів. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку і квітучу спільноту.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.