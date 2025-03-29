"Аби не плакала": мама таємно зняла, як собака забавляє її 6-місячну дитину (відео)

Зворушливе відео з малюком і собакою, яке завірусилось в інтернеті, захопило серця мільйонів глядачів по всьому світу.

Related video

Мама Кеті Гор працювала вдома над робочим проєктом, коли помітила, що в кімнаті запанувала незвична тиша. Обернувшись, вона побачила неймовірну картину: 6-місячна донька Рубі Сью та лабрадор Дейзі Ду зворушливо обмінювалися ніжністю. Не гаючи часу, жінка схопила телефон, щоб зафіксувати цю чарівну мить, і пізніше опублікувала ролик на своїй сторінці у TikTok, викликавши захват у підписників.

У кадрі можна побачити, як Дейзі Ду ніжно притулилася головою до малюка й з любов'ю дивиться на дитину. У відповідь маленька Рубі почала гладити песика своїми крихітними пальчиками, а на її обличчі з'являється щира посмішка.

Прояв турботи

"Мене переповнювало почуття щастя, коли я обернулася і побачила їх разом. Особливо зворушило те, як Дейзі подивилася спочатку на Рубі, а потім на мене з виразом вдячності. Ніби дякувала за те, що я привела додому ще одного найкращого друга", — розповіла Гор в інтерв'ю Newsweek.

Мама була зворушена цим моментом Фото: TikTok

За словами Кеті, їхня родина завела собаку близько п'яти років тому, коли старша донька була ще зовсім маленькою.

"Вона завжди була спокійною і доброю з дітьми. Рубі Сью — перша дитина, з якою собака була поруч від самого народження", — пояснює мама.

Думки читачів

Інтернет-спільнота миттєво закохалась у цей чарівний дует. Відео в TikTok зібрало 4,9 мільйона переглядів і 1,1 мільйона вподобайок.

"Вона ніби каже: "Не хвилюйся, мамо, я за нею наглядаю, аби не плакала", — прокоментував один із глядачів;

"Собака думає: "Мені байдуже, якщо дитина вийме мені око, у мене є ще одне", — пожартував інший.

Третій користувач підсумував: "Малюк може не запам'ятати цей момент, але собака пам'ятатиме його завжди".

Нагадаємо, 31-річна Крістен Хойт зафіксувала кумедний момент під час важливої відеоконференції у Zoom, коли собака її подруги на ім'я Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, вирішив влаштувати бешкет. Відео швидко стало популярним у TikTok, зібравши безліч реакцій користувачів.

Тим часом інший власник домашнього улюбленця, який хвилювався, залишаючи свого вихованця самого вдома, встановив камеру для спостереження. Однак, переглядаючи записи, він натрапив на зовсім неочікуваний сюрприз.