"Чтобы не плакала": мама тайно сняла, как собака забавляет ее 6-месячного ребенка (видео)

Трогательное видео с малышом и собакой, которое завирусилось в интернете, захватило сердца миллионов зрителей по всему миру.

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Мама Кэти Гор работала дома над проектом, когда заметила, что в комнате воцарилась необычная тишина. Обернувшись, она увидела невероятную картину: 6-месячная дочь Руби Сью и лабрадор Дэйзи Ду трогательно обменивались нежностью. Не теряя времени, женщина схватила телефон, чтобы зафиксировать этот волшебный момент, и позже опубликовала ролик на своей странице в TikTok, вызвав восторг у подписчиков.

В кадре можно увидеть, как Дейзи Ду нежно прижалась головой к малышу и с любовью смотрит на ребенка. В ответ маленькая Руби начала гладить песика своими крошечными пальчиками, а на ее лице появляется искренняя улыбка.

Проявление заботы

"Меня переполняло чувство счастья, когда я обернулась и увидела их вместе. Особенно тронуло то, как Дейзи посмотрела сначала на Руби, а потом на меня с выражением благодарности. Будто благодарила за то, что я привела домой еще одного лучшего друга", — рассказала Гор в интервью Newsweek.

Мама была тронута этим моментом Фото: TikTok

По словам Кэти, их семья завела собаку около пяти лет назад, когда старшая дочь была еще совсем маленькой.

"Она всегда была спокойной и доброй с детьми. Руби Сью — первый ребенок, с которым собака была рядом с самого рождения", — объясняет мама.

Мнения читателей

Интернет-сообщество мгновенно влюбилось в этот волшебный дуэт. Видео в TikTok собрало 4,9 миллиона просмотров и 1,1 миллиона лайков.

"Она будто говорит: "Не волнуйся, мама, я за ней присматриваю, чтобы не плакала", — прокомментировал один из зрителей;

"Собака думает: "Мне все равно, если ребенок вынет мне глаз, у меня есть еще один", — пошутил другой.

Третий пользователь подытожил: "Малыш может не запомнить этот момент, но собака будет помнить его всегда".

Напомним, 31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавный момент во время важной видеоконференции в Zoom, когда собака ее подруги по имени Джордж, метис бордер-колли и питбуля, решила устроить дебош. Видео быстро стало популярным в TikTok, собрав множество реакций пользователей.

Тем временем другой владелец домашнего любимца, который волновался, оставляя своего питомца одного дома, установил камеру для наблюдения. Однако, просматривая записи, он наткнулся на совершенно неожиданный сюрприз.