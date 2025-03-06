Хозяйка не была готова увидеть, что смотрит по телевизору пес, когда ее нет дома

По словам хозяйки, собака ведет себя, как обычный человек, и даже демонстрирует определенное поведение во время рекламных пауз.

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Американка из Флориды (США), будучи на работе, включила камеру видеонаблюдения, чтобы убедиться, все ли в порядке дома. Ее удивлению не было предела, когда она увидела, что пес Кевин отдыхает на диване и смотрит мультфильмы по телевизору. Это видео мгновенно стало вирусным в TikTok.

"Наши собаки любят смотреть телевизор, поэтому оставляем его включенным, когда идем на работу. Моя жена — выездной грумер, поэтому регулярно проверяет запись в течение дня. Я также работаю недалеко от дома, и регулярно хожу проверять, все ли нормально", — рассказывает в интервью Newsweek владелица собаки, которую зовут Бренди.

Видео понравилось зрителям, собрав более 8,7 миллиона просмотров. На кадрах пес сидит прямо на диване, просматривая канал Nickelodeon. По словам хозяйки, он ведет себя, как обычный человек, и даже демонстрирует определенное поведение во время рекламных пауз.

Кевин ведет себя как человек Фото: TikTok

"Он всегда смотрит телевизор: или сидит, как в том ролике, или лежит на одеяле и дремлет. Во время рекламы начинает играть со своими игрушками, так что мы в курсе, что он реагирует на смену программы!" — говорит автор видео.

Реакция сообщества

Ролик стал очень популярным в TikTok. Люди в комментариях начали делиться своими реакциями и мыслями.

"Каждый должен оставлять телевизор включенным для домашних животных", — написала одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Приятно знать, что даже собаке нравятся мультики";

"Я так рада, что я не единственная, кто оставляет телевизор включенным для своих пушистых любимцев", — отметила следующая зрительница.

Бренди признается, что создала аккаунт в TikTok для Кевина, потому что его порода относительно редкая, поэтому она хочет, чтобы больше людей узнало о жизни домашнего любимца. "Я увидела, сколько радости это приносит людям. У него теперь много поклонников", — резюмировала она.

Напомним, 31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавную ситуацию, когда собака ее подруги по имени Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал свои выходки во время важной видеоконференции в Zoom. Видео мгновенно привлекло внимание пользователей TikTok.

Другой хозяин очень беспокоился из-за необходимости оставлять своего домашнего любимца одного дома, но позже обнаружил нечто совершенно неожиданное, просматривая записи с камеры, установленной специально для наблюдения за домашними любимцами.