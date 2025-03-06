Хазяйка не була готова побачити, що дивиться по телевізору собака, коли її немає вдома

За словами господині, песик поводиться, як звичайна людина, і навіть демонструє певну поведінку під час рекламних пауз.

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Американка з Флориди (США), бувши на роботі, увімкнула камеру відеонагляду, щоб пересвідчитися, чи вдома все в порядку. Її здивуванню не було меж, коли вона побачила, що пес Кевін відпочиває на дивані й дивиться мультфільми по телевізору. Це відео миттєво стало вірусним у TikTok.

"Наші собаки люблять дивитися телевізор, тому залишаємо його ввімкненим, коли йдемо на роботу. Моя дружина — виїзний грумер, тому регулярно перевіряє запис протягом дня. Я також працюю недалеко від дому, і регулярно ходжу перевіряти, чи все нормально", — розповідає в інтерв'ю Newsweek власниця собаки, яку звуть Бренді.

Відео захопило глядачів, зібравши понад 8,7 мільйона переглядів. На кадрах пес сидить прямо на дивані, переглядаючи канал Nickelodeon. За словами господині, він поводиться, як звичайна людина, і навіть демонструє певну поведінку під час рекламних пауз.

Кевін поводиться як людина Фото: TikTok

"Він завжди дивиться телевізор: або сидить, як у тому ролику, або лежить на ковдрі й дрімає. Під час реклами починає гратися зі своїми іграшками, тож ми в курсі, що він реагує на зміну програми!" — каже авторка відео.

Реакція спільноти

Ролик став дуже популярним у TikTok. Люди в коментарях почали ділитися своїми реакціями та думками.

"Кожен має залишати телевізор увімкненим для домашніх тварин", — написала одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Приємно знати, що навіть собаці подобаються мультики";

"Я так рада, що я не єдина, хто залишає телевізор увімкненим для своїх пухнастих улюбленців", — зазначила наступна глядачка.

Бренді зізнається, що створила обліковий запис у TikTok для Кевіна, бо його порода відносно рідкісна, тож вона хоче, щоб більше людей дізналось про життя домашнього улюбленця. "Я побачила, скільки радості це приносить людям. У нього тепер багато прихильників", — резюмувала вона.

Нагадаємо, 31-річна Крістен Хойт зафіксувала кумедну ситуацію, коли собака її подруги на ім'я Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, розпочав свої витівки під час важливої відеоконференції у Zoom. Відео миттєво привернуло увагу користувачів TikTok.

Інший господар дуже непокоївся через необхідність залишати свого домашнього улюбленця самого вдома, але згодом виявив щось зовсім неочікуване, переглядаючи записи з камери, встановленої спеціально для спостереження за домашніми улюбленцями.