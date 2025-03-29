"Клуб диктаторів Трампа": кого президент США записав до своїх союзників і чому хоче зруйнувати ЄС

Дональд Трамп оголосив Європі та Канаді торгівельну війну. 27 березня президент США повідомив про введення 25-відсоткового мита на імпортні автомобілі. Однак у війни Трампа з ЄС та Канадою є кілька неявних причин. Фокус розбирався, чому Трамп ненавидить Європу.

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"Він просто не вірить у взаємовигідні партнерські відносини", — одного разу розповіла Меркель, яка мала справу з Трампом під час його першого президентського терміну і дійшла висновку, що президент США схильний ділити світ на "переможців і переможених".

Дональд Трамп, якого вітають шанувальники Фото: donaldjtrump.com

Показовою була реакція вірного соратника Трампа і рупора його ідей, його віцепрезидента Джей Ді Венса, який у скандальному чаті "Houthi PC small group" месенджера Signal, де обговорювали удари по Ємену, обурювався, що вигоду отримає Європа, бо Суецький канал важливіший для неї, ніж для США. "Я просто ненавиджу знову рятувати Європу", — повідомив Венс. Варто зазначити, у "селюка" Венса, як він сам себе називав, немає пієтету до Старого Світу, який він вважає далеким і зарозумілим, який сприймає США як збіговисько відступників із колишніх колоній без історії та минулого.

То чому ж Трамп так ненавидить Європу?

Одна з причин, упевненість Дональда Трампа, що Європа (і Канада) роками користувалися США і це пора припиняти. І ще 2024 року він заявляв про можливість відмови від НАТО — трансатлантичного військового альянсу, який Європа вважала своєю опорою десятиліттями. І повторив це знову, повернувшись до Білого дому. А також заявляв, що "заохочуватиме" Росію робити "все, що вона захоче", з європейськими союзниками, якщо вони не збільшать видатки на оборону, або, як висловився Трамп, "не платитимуть за рахунками".

У своєму нещодавньому пості на Truth Social Трамп ясно дав зрозуміти, що не бачить ЄС, як спільноту окремих держав. Він пригрозив, що якщо Європа і Канада об'єднаються в торгівельній війні проти США, то на них обох "буде накладено великомасштабні мита, які значно перевищать заплановані наразі, щоб захистити найкращого друга, який коли-небудь був у кожної з цих двох країн!"

Пост Дональда Трампа про Канаду та ЄС Фото: Скриншот

У його диктаторській манері управління ЄС є прямим викликом його авторитарному стилю. ЄС просуває ідею про те, що нації сильніші, коли працюють разом. І уособлює все, що Трамп зневажає: співпрацю, підзвітність і колективний опір авторитаризму. Європа виступає за верховенство закону, ідею про те, що уряди мають служити своєму народові, і, що найгірше, що лідер країни має відповідати за свої дії.

Трамп не вважає, що він просто черговий президент США, його численна армія прихильників і політичних соратників постійно наголошує на тому, що він не менший за рятівника Америки, який робить її знову великою, і нескінченно лестить, публікуючи зображення Трампа в короні та пропонуючи додати його до батьків-засновників на гору Рашмор.

Портрет Дональда Трампа в короні Фото: Twitter/The White House

Відомий журналіст, військовий аналітик і ветеран армії США Вес О'Доннел вважає, що Трампу незрозуміла сама концепція ЄС.

"Для нього управління — це не інститути, стримування і противаги або вище благо; це панування, заступництво й особиста відданість. У його світі влада не здобувається через компетентність — її захоплюють і використовують як тупий інструмент", — вважає О'Доннел. І на його думку, Трампа дратує, що в ЄС навіть найменша країна з 27 має таке саме право голосу, як більші та багатші колеги.

Розчарування Трампа Європою корениться в тому факті, що її лідери розглядають дипломатію як відносини рівних, а не як ієрархію влади. Тому він зустрічається тільки з тими лідерами Європи, яких вважає гідними, і тому їх виключили з переговорного процесу стосовно України, перенісши обговорення якомога далі від ЄС — у Саудівську Аравію.

Роздроблена Європа, що бореться з внутрішніми чварами й зовнішніми загрозами, — це саме те, чого хоче Трамп. Саме тому Ілон Маск і навіть Дональд Трамп-молодший намагалися впливати на політичні партії в різних країнах, схиляючи їх на свій бік і провокуючи на бунт проти їхніх урядів. Той самий номер Білий дім намагався провернути з візитом Уші Венс та її чоловіка Джей Ді до Гренландії, але скандал із Signal і протести місцевих жителів зірвали цей план.

Навіщо Трампу руйнувати Європу

Трамп хоче зруйнувати ЄС, тому що в його баченні світу є три лідери: це він сам і США, Володимир Путін і Росія, Сі Цзіньпін і Китай. Як вважає канадський журналіст Девід Сільверберг, який писав для ВВС, він цілком готовий повірити в теорію змови, де цей ексклюзивний клуб на трьох уже поділив сфери впливу. І Трамп не заважатиме Путіну захоплювати Україну та інші країни, що були в СРСР, поки той закриє очі на анексію Гренландії та Панами. І Сі отримує Тайвань, який США більше не захищає.

Трампа і Путіна пов'язують територіальні амбіції Фото: Getty Images

Симпатії Трампа до диктаторів легко пояснити: він заздрить їхній абсолютній владі і хоче здобути такий самий вплив, як у своїй країні, так і в тій частині світу, яка вирішить залишитися з Америкою. А в одній упряжці зі США залишаться тільки ті, що будуть згодні прогинатися і далі.

Європейці мають визнати, що принаймні протягом наступних чотирьох років, а можливо й довше, їхні інтереси та політика США не збігатимуться. І якщо вони приймуть гру Трампа, то ЄС розділиться:

деякі уряди вирішать залишитися зі США, правильно це чи ні, в надії, що Трамп відправить американські війська для їхнього захисту, навіть якщо саме НАТО стане мертвим союзом;

деякі демонстративно дистанціюються від Трампа, як Франція і Німеччина дистанціювалися від Джорджа Буша-молодшого, коли він вторгся в Ірак;

багато хто триматиме голови опущеними, сподіваючись, що Трамп нападе на інших партнерів (наприклад на Данію через Гренландію) і залишить їх у спокої.

Він хоче, щоб Європа бачила в США не партнера, а феодального сюзерена, який вимагає данини. А коли цього не відбувається, то незгодні будуть покарані, поки що, підвищенням тарифів.

Для Трампа альянси — це не спільна безпека, а важелі впливу. НАТО, на його думку, не стратегічна необхідність, а продаж військової сили США тим, хто більше платить.

До того ж вимоги Трампа до ЄС озброюватися і вносити більший внесок у НАТО вигідні передусім самим США, бо через відсутність у Європі значного військово-промислового комплексу, це, по суті, є закликом до передання грошей Lockheed Martin і Boeing, що опосередковано робить внесок у нову велику Америку Трампа.

Однак променем сонця для ЄС є те, що і Трамп, і Путін достатньо стурбовані існуванням ЄС, щоб вкладати стільки енергії в його очорнення. Це саме по собі говорить про те, що за ЄС варто боротися.

"Ми постійно чуємо, що ЄС не має впливу, що ми значимо менше, ніж нічого. Але якщо Трамп і Путін знаходять спільну мову, називаючи нас своїм ворогом, то, ймовірно, тому, що зрештою ми справді щось значимо", — сказав представник ЄС, який побажав зберегти анонімність.

Нагадаємо, раніше британські журналісти в іронічній формі та з чорним гумором припустили, який вигляд матиме світ після чотирьох років Дональда Трампа в Білому домі.