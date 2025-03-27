Смерть Зеленського і теракти в Європі: ЗМІ припустили, що буде зі світом після президентства Трампа

Політика Дональда Трампа, як вважають журналісти, настільки руйнівна, що повністю змінить світ. І вони припустили, який вигляд він матиме в найближчі роки.

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Президент США Дональд Трамп практично щодня робить шокуючі заяви, а його політика викликає подив у світової спільноти. І це тільки початок його першого року в Білому домі після повернення на посаду президента США. Журналісти відомого британського таблоїду Daily Mail дозволили собі зробити іронічні припущення про те, який вигляд матиме світ після чотирьох років президентського терміну Трампа.

Що буде зі США в іронічному передбаченні на майбутнє

Пророкування майбутнього починається з того, що 25 вересня 2027 року 81-річний президент Трамп виходить на балкон Білого дому і виголошує ту саму промову, що вже виголошував "100 разів" про те, як його друга адміністрація зробила Америку знову багатою, знову безпечною, знову великою.

"Джо Байден уже б упав. Люди кажуть, що я стаю занадто старим. Але я почуваюся чудово. Я міг би залишитися ще на один термін, знаєте, ще на чотири роки, як щодо цього? Я просто жартую. Але хіба це не було б чудово?", — каже Трамп через чотири роки.

Далі він каже, що його місце в Овальному кабінеті займе його невістка Лара Лі Трамп, дружина Еріка Трампа, третьої дитини Дональда від його покійної дружини Івани Трамп.

Лара Трамп у червоній сукні на інавгурації Дональда Трампа Фото: Getty Images

Лара пообіцяє відродити проєкт адміністрації Трампа "Зробимо Америку великою" щодо приєднання Канади до Сполучених Штатів. Ідея була відкладена після економічних потрясінь 2025 і 2026 років. "Але за моєї адміністрації, — пообіцяла місіс Трамп, — у нас буде 51-й штат, і це буде Канада".

Віцепрезидент Джей Ді Венс висуне Дональда Трампа-молодшого на посаду віцепрезидента.

Три дні потому опитування виборців-республіканців покаже, що у Венса невелика перевага перед місіс Трамп. Однак Ілон Маск, як і раніше, найбагатша людина у світі, оголосить, що Лара — його кандидатка і він усе ще сподівається колонізувати Марс.

Що буде з Європою у світі Трампа

У Берліні зустрічатимуть 74-річного Генерального секретаря Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна, який скаже, що Китай — друг ЄС, а "Америка сім'ї Трамп — ні". КНР погодиться субсидувати нову "Програму прискорення зеленої енергетики" на трильйон євро, щоб гарантувати, що країни ЄС досягнуть своїх нових цілей щодо нульового рівня викидів вуглецю до 2045 року.

У передбаченні сказано, що Сі Цзіньпін усе ще при владі в Китаї Фото: РИА Новости

В інших європейських столицях будуть незадоволені, а Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Італії, назве євро-китайський пакт "зрадою європейських принципів і освіти".

А новий французький лідер Марін Ле Пен погодиться на співпрацю з Китаєм.

Зі свого боку, сер Кір Стармер заявить, що Велика Британія не підтримує Америку чи Китай, але працюватиме і з тими, і з іншими.

Європа також зіткнеться з серією великих терористичних атак, здійснених "ІДІЛ 3.0" — новою ісламістською мережею, що діє з Сирії.

Гренландія все ще не належить США в передбаченні Фото: Getty Images

А Гренландія все ще не буде належати США.

Китай завоює Тайвань без особливих проблем

Журналісти припускають, що Китай завершить анексію Тайваню в рамках своєї Програми національного відродження і розширення.

У передбаченні припускають, що Тайвань буде завойований КНР Фото: REUTERS

А Трамп у своєму особняку в Мар-а-Лаго, штат Флорида, який тепер офіційно перейменовано на "Зимовий Білий дім", нібито скаже, що йому "плювати на Тайвань".

Пізніше у своїй заяві пресслужба Білого дому звинуватить ЗМІ в "спотворенні слів президента". Світові лідери засудять незаконне вторгнення. Але жоден західний союзник не надасть Тайваню істотної економічної або військової підтримки.

Майбутнє України у світі Трампа буде туманним

Журналісти припускають, що війна між Росією та Україною завершиться непростим перемир'ям у липні 2025 року: під сильним тиском адміністрації Трампа Україна погодилася на поділ своїх східних земель за умови, що у 2030 році вона проведе референдум про вступ до Європейського Союзу. Росія повернула менш ніж 25 кілометрів території, яку її війська зайняли на Донбасі, в обмін на український "нейтралітет" і гарантію від західних держав, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Перебуваючи в Білому домі, Трамп заявить: "Я завжди хотів, щоб мене знали як миротворця".

Володимир Путін заявив, що Трампу буде присуджено Міжнародну премію миру імені Пушкіна, оскільки "Нобелівський комітет несерйозно ставиться до вирішення конфліктів".

Путін вручить Трампу нагороду, як припускають журналісти Фото: Donald Trump/Twitter/X

Далі в похмурому передбаченні на майбутнє Зеленський буде вбитий гранатою з безпілотника. І президентом України стане Валерій Залужний. А розлючені несправедливим миром із РФ українці мститимуть усім, хто йому сприяв.

Завершується пророцтво тим, що США розпочинає військову операцію в Мексиці, Іран нападає на Ізраїль, позбавлений підтримки Трампа, тому що він "президент-миротворець", Газу перейменовано на Газу Трампа, а Лара Трамп усе ще обіцяє зробити "Америку великою" і готується до виборів.

Нагадаємо, у лютому Дональд Трамп опублікував ролик, створений ШІ, який зображує прекрасне майбутнє в Газі, де він сам і Біньямін Нетаньяху п'ють коктейлі на пляжі, а Ілон Маск розкидає долари.