Смерть Зеленского и теракты в Европе: СМИ предположили, что будет с миром после президентства Трампа

Политика Дональда Трампа, как считают журналисты, настолько разрушительна, что полностью изменит мир. И они предположили, как он будет выглядеть в ближайшие годы.

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Президент США Дональд Трамп практически каждый день делает шокирующие заявления, а его политика вызывает недоумение у мирового сообщества. И это только начало его первого года в Белом доме после возвращения на пост президента США. Журналисты известного британского таблоида Daily Mail позволили себе сделать ироничные предположения о том, как будет выглядеть мир после четырех лет президентского срока Трампа.

Что будет с США в ироничном предсказании на будущее

Предсказание будущего начинается с того, что 25 сентября 2027 года 81-летний президент Трамп выходит на балкон Белого дома и произносит ту же речь, что уже произносил "100 раз" о том, как его вторая администрация сделала Америку снова богатой, снова безопасной, снова великой.

"Джо Байден уже бы упал. Люди говорят, что я становлюсь слишком старым. Но я чувствую себя отлично. Я мог бы остаться еще на один срок, знаете, еще на четыре года, как насчет этого? Я просто шучу. Но разве это не было бы здорово?", — говорит Трамп через четыре года.

Далее он говорит, что его место в Овальном кабинете займет его невестка Лара Ли Трамп, жена Эрика Трампа, третьего ребенка Дональда от его покойной жены Иваны Трамп.

Лара Трамп в красном платье на инаугурации Дональда Трампа Фото: Getty Images

Лара пообещает возродить проект администрации Трампа "Сделаем Америку великой" по присоединению Канады к Соединенным Штатам. Идея была отложена после экономических потрясений 2025 и 2026 годов. "Но при моей администрации, — пообещала миссис Трамп, — у нас будет 51-й штат, и это будет Канада".

Вице-президент Джей Ди Вэнс выдвинет Дональда Трампа-младшего на пост вице-президента.

Три дня спустя опрос избирателей-республиканцев покажет, что у Вэнса небольшое преимущество перед миссис Трамп. Однако Илон Маск, по-прежнему самый богатый человек в мире, объявит, что Лара – его кандидат и он все еще надеется колонизировать Марс.

Что будет с Европой в мире Трампа

В Берлине будут встречать 74-летнего Генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, который скажет, что Китай – друг ЕС, а "Америка семьи Трамп — нет". КНР согласится субсидировать новую "Программу ускорения зеленой энергетики" на триллион евро, чтобы гарантировать, что страны ЕС достигнут своих новых целей по нулевому уровню выбросов углерода к 2045 году.

В предсказании сказано, что Си Цзиньпин все еще у власти в Китае Фото: РИА Новости

В других европейских столицах будут недовольны, а Джорджия Мелони, премьер-министр Италии, назовет евро-китайский пакт "предательством европейских принципов и просвещения".

А новый французский лидер Марин Ле Пен согласится на сотрудничество с Китаем.

Со своей стороны, сэр Кир Стармер заявит, что Великобритания не поддерживает Америку или Китай, но будет работать и с теми и с другими.

Европа также столкнется с серией крупных террористических атак, совершенных "ИГИЛ 3.0" — новой исламистской сетью, действующей из Сирии.

Гренландия все еще не принадлжеит США в предсказании Фото: Getty Images

А Гренландия все еще не будет принадлежать США.

Китай завоюет Тайвань без особых проблем

Журналисты предполагают, что Китай завершит аннексию Тайваня в рамках своей Программы национального возрождения и расширения.

В предсказании предполагают, что Тайвань будет завоеван КНР Фото: REUTERS

А Трамп в своем особняке в Мар-а-Лаго, штат Флорида, который теперь официально переименован в "Зимний Белый дом", якобы скажет, что ему "плевать на Тайвань".

Позже в своем заявлении пресс-служба Белого дома обвинит СМИ в "искажении слов президента". Мировые лидеры осудят незаконное вторжение. Но ни один западный союзник не окажет Тайваню существенной экономической или военной поддержки.

Будущее Украины в мире Трампа будет туманным

Журналисты предполагают, что война между Россией и Украиной завершится непростым перемирием в июле 2025 года: под сильным давлением администрации Трампа Украина согласилась на раздел своих восточных земель при условии, что в 2030 году она проведет референдум о вступлении в Европейский Союз. Россия вернула менее 25 километров территории, которую ее войска заняли на Донбассе, в обмен на украинский "нейтралитет" и гарантию от западных держав, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Находясь в Белом доме, Трамп заявит: "Я всегда хотел, чтобы меня знали как миротворца".

Владимир Путин заявил, что Трампу будет присуждена Международная премия мира имени Пушкина, поскольку "Нобелевский комитет несерьезно относится к разрешению конфликтов".

Путин вручит Трампу награду, как предполагют журналисты Фото: Donald Trump/Twitter/X

Далее в мрачном предсказании на будущее Зеленский будет убит гранатой с беспилотника. И президентом Украины станет Валерий Залужный. А разъяренные несправедливым миром с РФ украинцы будут мстить всем, кто ему способствовал.

Завершается предсказание тем, что США начинает военную операцию в Мексике, Иран нападает на Израиль, лишенный поддержки Трампа, потому что он "президент миротворец", Газа переименована в Газу Трампа, а Лара Трамп все еще обещает сделать "Америку великой" и готовится к выборам.

Напомним, в феврале Дональд Трамп опубликовал ролик, созданный ИИ и изображающий прекрасное будущее в Газе, где он сам и Биньямин Нетаньяху пьют коктейли на пляже, а Илон Маск разбрасывает доллары.