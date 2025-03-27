Смерть Зеленского и теракты в Европе: СМИ предположили, что будет с миром после президентства Трампа
Политика Дональда Трампа, как считают журналисты, настолько разрушительна, что полностью изменит мир. И они предположили, как он будет выглядеть в ближайшие годы.
Президент США Дональд Трамп практически каждый день делает шокирующие заявления, а его политика вызывает недоумение у мирового сообщества. И это только начало его первого года в Белом доме после возвращения на пост президента США. Журналисты известного британского таблоида Daily Mail позволили себе сделать ироничные предположения о том, как будет выглядеть мир после четырех лет президентского срока Трампа.
Что будет с США в ироничном предсказании на будущее
Предсказание будущего начинается с того, что 25 сентября 2027 года 81-летний президент Трамп выходит на балкон Белого дома и произносит ту же речь, что уже произносил "100 раз" о том, как его вторая администрация сделала Америку снова богатой, снова безопасной, снова великой.
"Джо Байден уже бы упал. Люди говорят, что я становлюсь слишком старым. Но я чувствую себя отлично. Я мог бы остаться еще на один срок, знаете, еще на четыре года, как насчет этого? Я просто шучу. Но разве это не было бы здорово?", — говорит Трамп через четыре года.
Далее он говорит, что его место в Овальном кабинете займет его невестка Лара Ли Трамп, жена Эрика Трампа, третьего ребенка Дональда от его покойной жены Иваны Трамп.
Лара пообещает возродить проект администрации Трампа "Сделаем Америку великой" по присоединению Канады к Соединенным Штатам. Идея была отложена после экономических потрясений 2025 и 2026 годов. "Но при моей администрации, — пообещала миссис Трамп, — у нас будет 51-й штат, и это будет Канада".
Вице-президент Джей Ди Вэнс выдвинет Дональда Трампа-младшего на пост вице-президента.
Три дня спустя опрос избирателей-республиканцев покажет, что у Вэнса небольшое преимущество перед миссис Трамп. Однако Илон Маск, по-прежнему самый богатый человек в мире, объявит, что Лара – его кандидат и он все еще надеется колонизировать Марс.
Что будет с Европой в мире Трампа
В Берлине будут встречать 74-летнего Генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, который скажет, что Китай – друг ЕС, а "Америка семьи Трамп — нет". КНР согласится субсидировать новую "Программу ускорения зеленой энергетики" на триллион евро, чтобы гарантировать, что страны ЕС достигнут своих новых целей по нулевому уровню выбросов углерода к 2045 году.
В других европейских столицах будут недовольны, а Джорджия Мелони, премьер-министр Италии, назовет евро-китайский пакт "предательством европейских принципов и просвещения".
А новый французский лидер Марин Ле Пен согласится на сотрудничество с Китаем.
Со своей стороны, сэр Кир Стармер заявит, что Великобритания не поддерживает Америку или Китай, но будет работать и с теми и с другими.
Европа также столкнется с серией крупных террористических атак, совершенных "ИГИЛ 3.0" — новой исламистской сетью, действующей из Сирии.
А Гренландия все еще не будет принадлежать США.
Китай завоюет Тайвань без особых проблем
Журналисты предполагают, что Китай завершит аннексию Тайваня в рамках своей Программы национального возрождения и расширения.
А Трамп в своем особняке в Мар-а-Лаго, штат Флорида, который теперь официально переименован в "Зимний Белый дом", якобы скажет, что ему "плевать на Тайвань".
Позже в своем заявлении пресс-служба Белого дома обвинит СМИ в "искажении слов президента". Мировые лидеры осудят незаконное вторжение. Но ни один западный союзник не окажет Тайваню существенной экономической или военной поддержки.
Будущее Украины в мире Трампа будет туманным
Журналисты предполагают, что война между Россией и Украиной завершится непростым перемирием в июле 2025 года: под сильным давлением администрации Трампа Украина согласилась на раздел своих восточных земель при условии, что в 2030 году она проведет референдум о вступлении в Европейский Союз. Россия вернула менее 25 километров территории, которую ее войска заняли на Донбассе, в обмен на украинский "нейтралитет" и гарантию от западных держав, что Украина никогда не вступит в НАТО.
Находясь в Белом доме, Трамп заявит: "Я всегда хотел, чтобы меня знали как миротворца".
Владимир Путин заявил, что Трампу будет присуждена Международная премия мира имени Пушкина, поскольку "Нобелевский комитет несерьезно относится к разрешению конфликтов".
Далее в мрачном предсказании на будущее Зеленский будет убит гранатой с беспилотника. И президентом Украины станет Валерий Залужный. А разъяренные несправедливым миром с РФ украинцы будут мстить всем, кто ему способствовал.
Завершается предсказание тем, что США начинает военную операцию в Мексике, Иран нападает на Израиль, лишенный поддержки Трампа, потому что он "президент миротворец", Газа переименована в Газу Трампа, а Лара Трамп все еще обещает сделать "Америку великой" и готовится к выборам.
Напомним, в феврале Дональд Трамп опубликовал ролик, созданный ИИ и изображающий прекрасное будущее в Газе, где он сам и Биньямин Нетаньяху пьют коктейли на пляже, а Илон Маск разбрасывает доллары.