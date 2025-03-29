"Клуб диктаторов Трампа": кого президент США записал в свои союзники и почему хочет разрушить ЕС

Дональд Трамп объявил Европе и Канаде торговую войну. 27 марта президент США сообщил о введении 25-процентной пошлины на импортные автомобили. Однако у войны Трампа с ЕС и Канадой есть несколько неявных причин. Фокус разбирался, почему Трамп ненавидит Европу.

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"Он просто не верит в взаимовыгодные партнерские отношения", — однажды рассказала Меркель, которая имела дело с Трампом во время его первого президентского срока и пришла к выводу, что президент США склонен делить мир на "победителей и проигравших".

Дональд Трамп, приветствуемый поклонниками Фото: donaldjtrump.com

Показательной была реакция верного соратника Трампа и рупора его идей, его вице-президента Джей Ди Вэнса, который в скандальном чате "Houthi PC small group" мессенджера Signal, где обсуждались удары по Йемену, возмущался, что выгоду получит Европа, так как Суэцкий канал больше важен для нее, чем для США. "Я просто ненавижу снова спасать Европу", — сообщил Вэнс. Стоит отметить, в "деревенщине" Вэнсе, как он сам себя называл, нет пиетета к Старому Свету, который он считает далеким и высокомерным, воспринимающим США, как сборище отщепенцев из бывших колоний без истории и прошлого.

Так почему же Трамп так ненавидит Европу?

Одна из причин, уверенность Дональда Трампа, что Европа (и Канада) годами пользовались США и это пора прекращать. И еще в 2024 году он заявлял о возможности отказа от НАТО — трансатлантического военного альянса, который Европа считала своей опорой десятилетиями. И повторил это вновь, вернувшись в Белый дом. А также заявлял, что "будет поощрять" Россию делать "все, что она захочет", с европейскими союзниками, если они не увеличат расходы на оборону, или как выразился Трамп, "не будут платить по счетам".

В своем недавнем посте на Truth Social Трамп ясно дал понять, что не видит ЕС, как сообщество отдельных держав. Он пригрозил, что если Европа и Канада объединятся в торговой войне против США, то на них обоих "будут наложены крупномасштабные пошлины, намного превышающие запланированные в настоящее время, чтобы защитить лучшего друга, который когда-либо был у каждой из этих двух стран!"

Пост Дональда Трампа про Канаду и ЕС Фото: Скриншот

В его диктаторской манере управления ЕС является прямым вызовом его авторитарному стилю. ЕС продвигает идею о том, что нации сильнее, когда работают вместе. И олицетворяет все, что Трамп презирает: сотрудничество, подотчетность и коллективное сопротивление авторитаризму. Европа выступает за верховенство закона, идею о том, что правительства должны служить своему народу, и, что хуже всего, что лидер страны должен отвечать за свои действия.

Трамп не считает, что он просто очередной президент США, его многочисленная армия поклонников и политических соратников постоянно подчеркивает, что он не меньше, чем спаситель Америки, который делает ее снова великой и бесконечно льстит, публикуя изображения Трампа в короне и предлагая добавить его к отцам-основателям на гору Рашмор.

Портрет Дональда Трампа в короне Фото: Twitter/The White House

Известный журналист, военный аналитик и ветеран армии США Уэс О'Доннел считает, что Трампу непонятна сама концепция ЕС.

"Для него управление — это не институты, сдержки и противовесы или высшее благо; это господство, покровительство и личная преданность. В его мире власть не приобретается через компетентность — ее захватывают и используют как тупой инструмент", — считает О'Доннел. И по его мнению, Трампа раздражает, что в ЕС даже самая маленькая страна из 27 имеет такое же право голоса, как более крупные и богатые коллеги.

Разочарование Трампа Европой коренится в том факте, что ее лидеры рассматривают дипломатию как отношения равных, а не как иерархию власти. Потому он встречается только с теми лидерами Европы, которых считает достойными, и потому их исключили из переговорного процесса касаемо Украины, перенеся обсуждение подальше от ЕС – в Саудовскую Аравию.

Раздробленная Европа, борющаяся с внутренними распрями и внешними угрозами, — это именно то, чего хочет Трамп. Именно поэтому Илон Маск и даже Дональд Трамп-младший пытались оказывать влияние на политические партии в разных странах, склоняя их на свою сторону и провоцируя на бунт против их правительств. Тот же номер Белый дом пытался провернуть с визитом Уши Вэнс и ее мужа Джей Ди в Гренландию, но скандал с Signal и протесты местных жителей сорвали этот план.

Зачем Трампу разрушать Европу

Трамп хочет разрушить ЕС, потому что в его видении мира есть три лидера: это он сам и США, Владимир Путин и Россия и Си Цзиньпин и Китай. Как считает канадский журналист Дэвид Сильверберг, писавший для ВВС, он вполне готов поверить в теорию заговора, где этот эксклюзивный клуб на троих уже поделил сферы влияния. И Трамп не будет мешать Путину захватывать Украину и прочие страны, бывшие в СССР, пока тот закроет глаза на аннексию Гренландии и Панамы. И Си получает Тайвань, который США больше не защищает.

Трампа и Путина связывают территориальные амбиции Фото: Getty Images

Симпатии Трампа к диктаторам легко объяснить: он завидует их абсолютной власти и хочет обрести такое же влияние, как в своей стране, так и в той части мира, которая решит остаться с Америкой. А в одной упряжке с США останутся только те, что будут согласны прогибаться и дальше.

Европейцы должны признать, что по крайней мере в течение следующих четырех лет, а возможно и дольше, их интересы и политика США не будут совпадать. И если они примут игру Трампа, то ЕС разделится:

некоторые правительства решат остаться с США, правильно это или нет, в надежде, что Трамп отправит американские войска для их защиты, даже если само НАТО станет мертвым союзом;

некоторые демонстративно дистанцируются от Трампа, как Франция и Германия дистанцировались от Джорджа Буша-младшего, когда он вторгся в Ирак;

многие будут держать головы опущенными, надеясь, что Трамп нападет на других партнеров (например на Данию из-за Гренландии) и оставит их в покое.

Он хочет, чтобы Европа видела в США не партнера, а феодального сюзерена, требующего дани. А когда этого не происходит, то несогласные будут наказаны, пока, повышением тарифов.

Для Трампа альянсы — это не общая безопасность, а рычаги воздействия. НАТО, по его мнению, не стратегическая необходимость, а продажа военной силы США тем, кто больше платит.

К тому же требования Трампа к ЕС вооружаться и вносить больший вклад в НАТО выгодны, прежде всего, самим США, так как из-за отсутствия в Европе значительного военно-промышленного комплекса, это по сути, является призывом к передаче денег Lockheed Martin и Boeing, что косвенно делает вклад в новую великую Америку Трампа.

Однако лучом солнца для ЕС является то, что и Трамп, и Путин достаточно озабочены существованием ЕС, чтобы вкладывать столько энергии в его очернение. Это само по себе говорит о том, что за ЕС стоит бороться.

"Мы постоянно слышим, что ЕС не имеет влияния, что мы значим меньше, чем ничего. Но если Трамп и Путин находят общий язык, называя нас своим врагом, то, вероятно, потому, что в конечном итоге мы действительно что-то значим", — сказал представитель ЕС, пожелавший сохранить анонимность.

Напомним, ранее британские журналисты в ироничной форме и с черным юмором предположили, как будет выглядеть мир после четырех лет Дональда Трампа в Белом доме.