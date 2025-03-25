Телевізори мають приховані можливості: 5 переваг, про які мало хто знає

Наявність USB-порту значно розширює можливості телевізора, даючи змогу використовувати його як комп'ютер, медіаплеєр або зарядну станцію.

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Порти USB 2.0 пропонують власникам телевізорів маловідомі, але вельми корисні можливості. Про найбільш неочевидні розповіло видання ZDNET.

Після початкового налаштування більшість людей рідко безпосередньо взаємодіють зі своїм смарт-телевізором. З бездротовим підключенням, телефонними додатками і пультами дистанційного керування в цьому немає особливої необхідності. Однак на задній або бічній панелі за стандартом завжди розташовуються USB-порти, які бувають корисними.

Поліпшення старого телевізора

Старим телевізорам потрібні приставки, щоб мати доступ до сучасних сервісів і програм. Багато таких пристроїв, особливо нові, вимагають підключення до розетки змінного струму для живлення. Але приставкам більш раннього покоління, наприклад, Amazon Fire Sticks і Google Chromecasts достатньо енергії від самого телевізора. Нещодавно писали, навіщо потрібні системи Smart TV і як вибрати найкращу.

Великий мінус у тому, що більшість потокових пристроїв під'єднуються напряму до телевізорів через порти HDMI для роботи, але деякі можуть живитися і від USB. Це не ідеальний сценарій, адже невеликі прилади з власним потужним процесором можуть сильно нагріватися або "гальмувати", якщо під'єднані лише до порту.

Приставка зробить старий телевізор "розумнішим" Фото: zdnet.com

Перетворити телевізор на медіаплеєр

Більшість нових моделей телевізорів оснащені парою портів USB 2.0, а часто і портом 3.0 для більш швидкої передачі даних. Екран телевізора, найімовірніше, більший за монітор для комп'ютера, і його дуже зручно використовувати для демонстрації каруселі фото з галереї або відтворення відео.

Для цього потрібно просто під'єднати жорсткий диск, флеш-накопичувач або карту пам'яті. Майже будь-який пристрій для зберігання енергії працюватиме так, ніби ви під'єднали його до ноутбука. Телевізор негайно розпізнає під'єднаний пристрій і запустить програму для доступу та відтворення медіафайлів.

Є одна велика перевага в тому, щоб тримати під'єднаним флеш-накопичувач тільки для слайд-шоу, адже медіа не будуть завантажуватися в кеш або забивати внутрішню пам'ять. Зберігаючи файли лише на диску, не доведеться також витрачати час на їхнє дублювання та переміщення.

Перетворити телевізор на робочий комп'ютер

Найпоширеніший розмір монітора для творчих людей і професіоналів — 27 дюймів. Купівля кількох високоякісних моніторів (або великих 32-дюймових панелей) може коштувати дуже дорого. Але можна замість цього використовувати телевізор діагоналлю 55 дюймів або більше, під'єднавши мишу і клавіатуру через USB-порт.

Більший дисплей забезпечує більше місця для електронних таблиць, документів, векторної графіки, відео та веб-сторінок під час роботи над складними проєктами, але для цього доведеться пожертвувати певною точністю передачі кольору та роздільною здатністю.

Телевізор можна використовувати замість монітора Фото: zdnet.com

Заряджання пристроїв

Наявність USB-порту дає змогу заряджати від телевізора практично будь-який пристрій із відповідним кабелем. Недоліком є те, що більшість USB-портів телевізорів призначені для передачі даних і живлення малопотужних пристроїв, тому вони не споживають багато енергії.

Це означає, що під час використання телевізора як зарядного концентратора заряджання буде відносно повільним, навіть для малопотужних гаджетів на кшталт ігрового контролера консолі. Однак іноді така можливість може врятувати ситуацію, якщо немає інших варіантів.

Оновлення ПЗ

Програмне забезпечення смарт-телевізора вкрай важливо оновлювати, адже виробники часто покращують продуктивність, додають нові функції або виправляють помилки в нових версіях. Якщо немає можливості під'єднати телевізор до інтернету — допоможе технологія USB.

Останню версію ПЗ можна знайти на офіційних сайтах у розділі підтримки. Для цього потрібно знайти назву моделі, завантажити файли, перенести їх на USB-накопичувач і під'єднати до телевізора, щоб завантажити. Можливо, доведеться перезапустити телевізор після завершення встановлення.

Нещодавно експерт назвав найгірший тип телевізорів. За його словами, ніколи не варто купувати моделі з бічним підсвічуванням.