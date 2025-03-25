Телевизоры обладают скрытыми возможностями: 5 преимуществ, о которых мало кто знает

Наличие USB-порта значительно расширяет возможности телевизора, позволяя использовать его в качестве компьютера, медиаплеера или зарядной станции.

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Порты USB 2.0 предлагают обладателям телевизоров малоизвестные, но весьма полезные возможности. О самых неочевидных рассказало издание ZDNET.

После первоначальной настройки большинство людей редко напрямую взаимодействуют со своим смарт-телевизором. С беспроводным подключением, телефонными приложениями и пультами дистанционного управления в этом нет особой необходимости. Однако на задней или боковой панели по стандарту всегда располагаются USB-порты, которые бывают полезными.

Улучшение старого телевизора

Старым телевизорам требуются приставки, чтобы иметь доступ к современным сервисам и программам. Многие такие устройства, особенно новые, требуют подключения к розетке переменного тока для питания. Но приставкам более раннего поколения, например, Amazon Fire Sticks и Google Chromecasts достаточно энергии от самого телевизора. Недавно писали, зачем нужны системы Smart TV и как выбрать лучшую.

Большой минус в том, что большинство потоковых устройств подключаются напрямую к телевизорам через порты HDMI для работы, но некоторые могут питаться и от USB. Это не идеальный сценарий, ведь небольшие приборы с собственным мощным процессором могут сильно нагреваться или "тормозить", если подключены только к порту.

Приставка сделает старый телевизор "умнее" Фото: zdnet.com

Превратить телевизор в медиаплеер

Большинство новых моделей телевизоров оснащены парой портов USB 2.0, а часто и портом 3.0 для более быстрой передачи данных. Экран телевизора, скорее всего, больше монитора для компьютера, и его весьма удобно использовать для демонстрации карусели фото из галереи или воспроизведения видео.

Для этого нужно просто подключить жесткий диск, флэш-накопитель или карту памяти. Почти любое устройство для хранения энергии будет работать так, как будто вы подключили его к ноутбуку. Телевизор немедленно распознает подключенное устройство и запустит программу для доступа и воспроизведения медиафайлов.

Есть одно большое преимущество в том, чтобы держать подключенным флэш-накопитель только для слайд-шоу, ведь медиа не будут загружаться в кэш или забивать внутреннюю память. Сохраняя файлы только на диске, не придется также тратить время на их дублирование и перемещение.

Превратить телевизор в рабочий компьютер

Самый распространенный размер монитора для творческих людей и профессионалов — 27 дюймов. Покупка нескольких высококачественных мониторов (или больших 32-дюймовых панелей) может стоить очень дорого. Но можно вместо этого использовать телевизор диагональю 55 дюймов или больше, подключив мышь и клавиатуру через USB-порт.

Больший дисплей обеспечивает больше места для электронных таблиц, документов, векторной графики, видео и веб-страницы при работе над сложными проектами, но для этого придется пожертвовать некоторой точностью цветопередачи и разрешением.

Телевизор можно использовать вместо монитора Фото: zdnet.com

Зарядка устройств

Наличие USB-порта позволяет заряжать от телевизора практически любое устройство с соответствующим кабелем. Недостатком является то, что большинство USB-портов телевизоров предназначены для передачи данных и питания маломощных устройств, поэтому они не потребляют много энергии.

Это означает, что при использовании телевизора в качестве зарядного концентратора зарядка будет относительно медленной, даже для маломощных гаджетов вроде игрового контроллера консоли. Однако иногда такая возможность может спасти ситуацию, если нет других вариантов.

Обновление ПО

Программное обеспечение смарт-телевизора крайне важно обновлять, ведь производители часто улучшают производительность, добавляют новые функции или исправляют ошибки в новых версиях. Если нет возможности подключить телевизор к интернету — поможет технология USB.

Последнюю версию ПО можно найти на официальных сайтах в разделе поддержки. Для этого нужно найти название модели, скачать файлы, перенести их на USB-накопитель и подключите к телевизору, чтобы загрузить. Возможно, придется перезапустить телевизор после завершения установки.

Недавно эксперт назвал худший тип телевизоров. По его словам, никогда не стоит покупать модели с боковой подсветкой.