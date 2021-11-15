Нова модель академічної бібліотеки, що є Освітнім Хабом, надає студентам можливість колаборації і участі в дебатах, вчить надихати і відстоювати ідеї, отримувати задоволення від навчання, а також пізнавати світ і набувати нових знань.



Дотримуючись цієї концепції, CIL MYP/DP Learning Hub був спроектований, щоб створити простір для стимулювання чотирьох ключових напрямків навчання:



1. Співпраця. Освіта майбутнього орієнтована на колектив або команду і стає все менш індивідуалістичною. Наявність місця, де можна зібратися, має вирішальне значення для успіху учнів, а використання бібліотеки як місця не тільки для тихого навчання, але і як об'єднаного простору, де учні можуть відкрито обговорювати й дискутувати про свої ідеї, є новою освітньою нормою.



2. Індивідуальне навчання. Кожна дитина індивідуальна. Відходячи від традиційних загальних довгих бібліотечних столів минулого, у школі розроблено безліч просторів з різною атмосферою і функціями, щоб задовольнити індивідуальні потреби і способи пізнання сьогоднішніх студентів.



3. Спеціальна підтримка. Завдяки наявності додаткових лабораторій та інших спеціалізованих приміщень, навчальний центр MYP/DP надає можливості для спільного проектування в групах і репетиторства, а також оволодіння різноманітними креативними та медіа навичками.



4. Центр технологій Brookes CIL MYP/DP оснащений новітніми комп'ютерною технікою, дослідницьким та супутнім технічним обладнанням, а також функціями технічної підтримки.