У Brookes CIL вважають, що навчальний досвід учнів можна значно поліпшити, якщо зробити їх обідній простір таким, що надихає і сприяє взаємодії між учнями різних вікових груп і вчителями.
Обід є важливим соціальним механізмом - він природно допомагає спілкуванню, взаємодії, розвитку, навчанню і розслабленню, а також має великий вплив на мотивацію студентів.
Щоб запропонувати учням і вчителям оптимальний гастрономічний досвід, у Brookes CIL International School врахували наступні чинники: Освітлення, акустика і вентиляція.
Яскравий простір з великою кількістю природного світла та можливістю пікніка на вулиці, акустичні панелі на внутрішніх стінах і стелях, поліпшені системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а також звукові системи, які призначені для відтворення фонової музики. Здорове і різноманітне харчування.
Деякі студенти цілеспрямовано їдять здорову їжу, інші люблять вкусові пригоди. В освітніх кампусах світу затребувані веганські, вегетаріанські, етнічні та традиційні страви, і у Brookes CIL з нетерпінням чекають можливості познайомити студентів і викладачів з їхнім різноманітним меню. Центральний острів ресторану дозволяє обслуговувати чотири черги студентів і вчителів одночасно, щоб вони мали більше часу насолодитися стравами, ретельно підібраними шкільним нутрициологом. Дизайн і меблі.
Щоб забезпечити високий рівень комфорту студентам всіх вікових груп, дизайнери реалізували у студентському ресторані різні конфігурації столів і стільців, зелені дерева, альтанки і маленькі фонтани, щоб створити безліч затишних і великих відкритих зон відпочинку. Обідня зала також включає в себе спеціальну демонстраційну зону і зону для приготування їжі для проведення шкільних та додаткових занять.
Ці "7 чудес CIL" дійсно пропонують студентам нескінченні можливості розвитку й пізнання світу. Однак, як запевняють в Brookes CIL International School
, головним чудом цієї, як і будь-якої школи, є, насамперед, дитина.